Спикер парламента: Молдова не намерена вступать в НАТО

Молдова не намерена входить в НАТО, но продолжит сотрудничать с альянсом, отметил Гросу. У Кишинева нет информации, что РФ готовит в приднестровском регионе диверсантов, которых затем используют в Украине, указал он.

Республика Молдова не намерена становиться членом НАТО, но должна сотрудничать с альянсом для укрепления потенциала безопасности. Уверенность в этом выразил председатель парламента, лидер Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире передачи Prime Time телеканала PRIME. Текст интервью размещен на сайте канала в субботу, 26 февраля.

При этом, по словам политика, вопрос "о вступлении или невступлении Молдовы в НАТО не стоит".

Гросу - о ближайших целях Путина

Гросу подчеркнул, что у молдавских властей нет информации о том, что РФ готовит в приднестровском регионе диверсантов, которых затем используют в Украине. "Наши данные указывают: да, подразделения находятся в определенной боевой готовности", - отметил он, добавив, что речи об их участии в боевых действиях не идет.

Спикер парламента констатировал, что "судя по имеющимся оценкам, ближайшей целью Путина является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей". Украинская армия, судя по всему, массово сосредоточена "на восточном и северном фронтах", добавил он.

План действий по сотрудничеству Молдова-НАТО

Индивидуальный план действий по сотрудничеству Молдова-НАТО был по согласованию сторон одобрен Советом Североатлантического альянса 19 мая 2006 года и 24 мая того же года утвержден Кишиневом. По данным МИД Молдовы, этот план обновлялся в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах.

В рамках плана предполагалось повышение уровня боевой подготовки молдавских военных, перевод молдавской армии на стандарты НАТО, расширение сотрудничества с альянсом в области безопасности и участие Кишинева в совместных операциях. Вместе с тем особо подчеркивалась поддержка территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

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