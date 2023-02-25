ЕС обеспокоен грузинским законопроектом об "иноагентах"

Законопроект "об иностранном влиянии", который внесли в парламент Грузии, противоречит ценностям демократии, предупредили в Евросоюзе.

Законопроект "о прозрачности иностранного влияния", внесенный на рассмотрение в парламент Грузии, вызывает "серьезные опасения" в том, что политические лидеры Грузии следуют курсу на вступление в Евросоюз и поддержание ценностей демократии, указала официальная представительница главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской cлужбы внешних связей в пятницу, 24 февраля.

"Создание и поддержание благоприятной среды для гражданских объединений и свобода СМИ лежат в основе демократии" и являются частью списка из 12 приоритетов, следование которым служит ключом для того, чтобы страна стала членом Евросоюза, подчеркивается в заявлении. А принятие данного законопроекта "противоречило бы этим устремлениям, а также нормам и ценностям ЕС".

Законопроект об "иноагентах" поддержала правящая партия Грузии

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа". Оно появилось в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину и обозначило одними из своих целей противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну".

Согласно документу, в реестр "иностранных агентов" предлагается включать НПО и СМИ, которые получают 20% финансирования от иностранного государства. На рекламные контракты эта норма не распространяется. Отказ от регистрации в реестре "иноагентов" может привести к штрафу в размере до 25 000 лари (8800 евро в пересчете). Юридическое или физическое лицо, внесенное в список "иноагентов", обязано будет предоставлять ежегодные декларации. Также лицу, попавшему в данный реестр, будет запрещено получать какую-либо информацию от госслужащих.

Движение "Сила народа" было основано бывшими членами правящей партии "Грузинская мечта", которую - как и само движение - оппозиция не раз обвиняла в пророссийских настроениях. Авторство инициативы об "иноагентах" также приписывают правящей партии - она поддержала законопроект в парламенте, а вместе с "Силой народа" образует в органе абсолютное большинство.

Опрошенные DW эксперты считают, что цель законопроекта может быть в том, чтобы отбиться от критики со стороны ЕС в связи с содержанием в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили, - и попытаться шантажировать Запад идеей отказа Грузии от евроинтеграции.

"Домашние задания" для Грузии на пути в ЕС

Летом 2022 года Еврокомиссия обозначила необходимые шаги на пути к вступлению в Евросоюз, когда рассматривала заявки от Украины, Молдовы и Грузии. Тогда ЕС предложил для всех трех стран ряд реформ. Для Украины это были "семь шагов", для Молдовы - девять, а для Грузии обозначили 12 "домашних заданий", которые нужно выполнить, прежде чем стране смогут дать статус кандидата.

В список "12 приоритетов" входят среди прочего необходимость обеспечить сотрудничество между политическими партиями, гарантии независимого функционирования государственных институтов, планы по судебной реформе - в том числе и требование к грузинским судам учитывать решения ЕСПЧ, борьба с коррупцией в стране и "деолигархизация", а также защита прав человека, стремление к гендерному равенству и борьба с насилием в отношении женщин.

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