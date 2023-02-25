Стали известны детали компромисса ЕС по санкциям против РФ

Страны ЕС успели согласовать 10-й пакет санкций в годовщину нападения России на Украину. DW узнала о шести условиях Польши: в будущем могут ввести меры против 150 пропагандистов и ядерного сектора РФ.

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций, направленных против Кремля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, сообщило представительство Швеции в ЕС вечером в пятницу, 24 февраля.

Штрафные меры включают в себя более строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения, ограничения против людей и учреждений, "поддерживающих войну, распространяющих пропаганду и поставляющих дроны армии РФ", а также меры против российской дезинформации. Источник агентства AFP уточнил, что в санкционный список добавят 120 физических и юридических лиц, а также еще три российских банка.

"ЕС солидарен с Украиной и украинским народом. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении представительства Швеции в Евросоюзе в Twitter.

Шесть условий Польши: работа по мерам против ядерного сектора и 150 пропагандистов

Постпреды стран ЕС несколько дней обсуждали новый пакет санкций. В частности, дискуссии вызвал вопрос импорта синтетического каучука из России. Польша настаивала на жестких ограничениях, но одна из стран отказывалась от предложенного механизма ежемесячного снижения лимита.

В итоге Польша согласилась на компромисс, основанный на выполнении шести обязательных условий, сообщили корреспондентке DW европейские дипломаты. Эти условия включают в себя санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ, санкции против импорта российских алмазов, дальнейшую работу по ограничительным мерам против ядерного сектора России, запуск процесса по штрафным мерам против 150 российских пропагандистов согласно предложенному Варшавой списку. Один из пунктов касается импорта синтетического каучука: Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни специальный механизм контроля уровня диверсификации закупок этого материала, который предполагает ежеквартальные проверки. Кроме того, ЕС активизирует работу над санкциями в отношении белорусского режима.

США, Великобритания и другие страны ввели новые санкции

В тот же день США объявили о новых санкциях против России, а также о штрафных мерах в отношении лиц и компаний в третьих странах, направленных на снижение способности Москвы уклоняться от уже действующих ограничений. Новые санкции, которые нацелены на банки, горнодобывающую и оборонную промышленность, затронут "более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают войну России", - говорится в заявлении Белого дома. В РФ под санкции подпадут более десяти "финансовых учреждений вместе с партнерами, а также российские официальные лица и органы, нелегитимно действующие на территории Украины".

О новых штрафных мерах против России также объявили Канада, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, санкции против Москвы расширила Великобритания. Они затронули еще 92 физических и юридических лиц. Ограничительные меры введены, в частности, против граждан РФ, связанных, по мнению Лондона, с "Росатомом" и "Газпромом".

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