Потери России за год войны в Украине превысили потери в Афганистане за 9 лет

Радио Свобода

Foto: Zuma Press / Scanpix

Число убитых российских участников войны в Украине за год после февральского вторжения превысило официальные потери Советского Союза в войне в Афганистане за 9 лет. Это следует из обновлённых данных мониторинга “Медиазоны” и Русской службы Би-би-си.