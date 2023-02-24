Шольц: Время для переговоров о мире в Украине еще не пришло

Deutsche Welle

Olafas Scholzas Foto: Imago / Scanpix

Путин сейчас понимает под переговорами лишь капитуляцию, заявил канцлер ФРГ. В то же время он подчеркнул, что намерен и впредь разговаривать с российским президентом.