"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", — заявил Блащак.

Он выложил несколько фотографий, на которых показаны металлические и бетонные противотанковые ежи на проезжей части около пунктов пропуска на польско-российской и польско-белорусской границе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!