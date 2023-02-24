"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", — заявил Блащак.
Он выложил несколько фотографий, на которых показаны металлические и бетонные противотанковые ежи на проезжей части около пунктов пропуска на польско-российской и польско-белорусской границе.
Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023
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