Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Беларусью

Власти Польши решили установить оборонительные заграждения на границах с Россией и Беларусью. Об этом написал в твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщила "Медуза".

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", — заявил Блащак.

Он выложил несколько фотографий, на которых показаны металлические и бетонные противотанковые ежи на проезжей части около пунктов пропуска на польско-российской и польско-белорусской границе.

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023

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