Расследование: приспешники Пригожина вмешивались в выборы в Эстонии

Структуры, близкие к российскому бизнесмену и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, в конце 2010-х годов разработали (и как минимум частично реализовали) план по вмешательству в политическую жизнь Эстонии. Для этого сотрудники Пригожина специально съездили в эту страну, завели десятки фейковых аккаунтов в соцсетях и организовали информационные кампании против руководства страны и в поддержку националистической партии EKRE. Подтверждающие это документы опубликовала газета Eesti Päevaleht.

Расследование журналистов основано на файлах, полученных с "резервных серверов", которые связаны со структурами Пригожина. Эти материалы эстонской газете передали коллеги из Die Welt, Politico и других изданий, которые в конце прошлой неделе рассказали о том, как приближенные российского бизнесмена провели кампанию по поддержке кандидатов от правой партии EKRE на последних выборах в Европарламент.

Eesti Päevaleht на основании изученных документов делает вывод, что как минимум часть описанных в них операций была реализована перед выборами в парламент Эстонии в марте и выборами в Европарламент в мае 2019 года. В попавших к журналистам материалах многократно говорится о "поддержке евроскептиков из EKRE"; знали ли в партии о проводившихся в ее интересах информационных кампаниях, достоверно не известно. Представители EKRE отрицают какую-либо связь с Пригожиным.

На выборах в Европарламент в 2019 году избиралось шесть депутатов от Эстонии. Один из мандатов достался представителю EKRE Яаку Мадисону. За несколько лет до этого он попал в центр политического скандала, когда в его блоге обнаружили записи о положительных аспектах нацизма и фашизма. Обвинения в восхвалении этих идеологий Мадисон отвергал.

Следующие парламентские выборы в Эстонии пройдут в начале марта. По данным социологов, EKRE — вторая по популярности политическая сила в стране, за нее планируют проголосовать около 20% избирателей. С существенным отрывом (лидирует в предвыборных опросах "Партия реформ" во главе с премьер-министром Каей Каллас.

Секретный план

Авторы расследования получили доступ, в том числе, к подготовленному в марте 2019 года "секретному плану" о поддержке правых евроскептиков на выборах в Европарламент. "В настоящее время ведется работа по следующим направлениям: евроскептицизм — проблемы в Эстонии из-за Евросоюза; проблемы с милитаризацией НАТО и Эстонии; парламентские выборы и их последствия; коалиционные переговоры и сомнения в результатах выборов; социальные проблемы; низкие пенсии, зарплаты, бедность; иммиграция и отток людей; исчезновение демократии", — говорится в документе. Эти "проблемы", по версии его авторов, необходимо будет усиленно освещать в последующие месяцы.

В том же секретном плане подчеркивается, что "победу в парламентских выборах одержала Партия реформ, это противники евроскептиков из EKRE, которых мы поддерживаем", а сама "Партия реформ" объявляется "главными врагами". На победителя недавних национальных выборов предлагают организовать информационные атаки — в частности, напоминать о родственных связях лидера партии Каи Каллас: ее отец ранее также возглавлял правительство страны, а к тому моменту пять лет как бывший муж был председателем правления государственной компании Elering. Саму Каллас предлагали представлять в соцсетях как несамостоятельного политика и коррупционерку, обслуживающую интересы "западных глобалистов".

Фигурой лидера "Партии реформ" список потенциальных целей информационной кампании не ограничивался — в секретном плане отдельно отмечено, что "необходимо исследовать каждого интересующего нас персонажа, находить темные стороны их деятельности". Так, например, именно тогда в соцсетях начались нападки на президента Эстонии Керсти Кальюлайд (подобные атаки прямо прописаны в других документах, с которыми ознакомились журналисты). Идентичные публикации в то время выходили и на порталах, связанных с EKRE, но, подчеркивают авторы расследования, это могло быть и совпадением, поскольку партия и Кальюлайд уже довольно давно и открыто враждуют.

Как именно был (частично) реализован план

Согласно одному из документов, попавших к журналистам, в августе 2018 года сотрудники одной из структур Пригожина отправились в "секретную командировку" в Эстонию. Там они приобрели 52 местные SIM-карты, на которые зарегистрировали не менее 30 учетных записей в Facebook (остальные карты были оставлены про запас). Тогда же в Таллине, Тарту и Нарве были сделаны фотографии, которые впоследствии для большей убедительности публиковали в этих профилях. Были проведены и опросы горожан о наиболее волнующих их проблемах в стране.

Оформленные на купленные в Эстонии SIM-карты аккаунты появились в Facebook уже в сентябре. Фейковые "эстонцы" публиковали многочисленные посты, направленные на разжигание евроскептицизма и очернение руководства страны. Как отмечают авторы исследования, публикации были написаны на "немного корявом" эстонском языке и часто сопровождались мемами и карикатурами, но, тем не менее, создавали довольно четкую убежденность, что за профилями скрываются реальные люди, живущие в разных городах Эстонии.

Уже в октябре в Facebook была создана группа Estoners, которой управляли несколько из связанных с Пригожиным аккаунтов и которая довольно быстро набрала 2 тысячи подписчиков. Ее, как и профили администраторов, удалили модераторы соцсети только в начале следующего года.

Продолжение следует

"В настоящее время у нас есть доступ к десяти новым удаленным рабочим столам, на каждом из которых можно установить одну или две учетные записи для работы (комментирования, общения). После установки новых машин количество учетных записей, необходимых для работы, увеличится. Таким образом, согласно плану, в течение месяца было создано более 20 аккаунтов в Facebook", — говорится в секретном плане", составленном в марте 2019 года.

Eesti Päevaleht удалось обнаружить несколько созданных тогда профилей, до сих пор существующих в соцсети. Они использовали те же хештэги и распространяли те же мемы, что и группа Estoners, а также сообщество Estonia online во "ВКонтакте". Последним управляет одна из структур Пригожина — это подтверждается документами, которые исследовали журналисты. Например, там обсуждается смена названия с The Narva на Estonia online, потому что "нелогично освещать местные новости, разумнее говорить о событиях по всей Эстонии".

В секретном плане была поставлена и задача завербовать носителей эстонского языка, которые могли бы сделать фейковые аккаунты более похожими на реальные: "Главной целью на будущее является увеличение числа сотрудников, говорящих на эстонском языке. Необходимо три таких работника. По нормам: 90 комментариев от сотрудников, работающих по 12 часов в день; 50 комментариев от сотрудников, которые работают пять дней в неделю и пишут посты на эстонском языке".

Для желающих предлагали и офлайн-работу, например, расклейку стикеров и распространение листовок по почтовым ящикам (были ли эти идеи реализованы, журналистам установить не удалось). Одна из таких кампаний предполагала дистрибуцию в Нарве печатной агитации об объединении с российским Ивангородом на противоположной стороне границы.

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