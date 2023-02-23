"Здесь соревнуются артиллерии". Как ВСУ воюют возле Харькова

Украинские военные держат оборону на рубежах освобожденной Харьковской области и оккупированной Луганской области. Как там воюют минометчики — в репортаже Deutsche Welle.

"Мы стоим перед врагом, — указывая в направлении Сватово в оккупированной РФ Луганской области, говорит военный с позывным "Калина". — Наша задача — сдержать врага, не пропустить его вглубь Украины". Подразделение "Калины" базируется на востоке Харьковской области. Эта территория была освобождена от российской армии в сентябре прошлого года, однако по-прежнему остается прифронтовой зоной. Отсюда до позиций россиян на оккупированной Луганщине — менее трех километров.

"Сколько беды"

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"Я никогда не думал, что попаду на войну", — пожимает плечами "Калина", коренастый мужчина с густой бородой. Он из Львовской области, там работал строителем. "Занимался кровлей, — уточняет "Калина", оглядываясь на разрушенные обстрелами дома. — Как смотрю на все это — сколько беды…"

После войны "Калина" планирует восстанавливать поврежденное жилье. "Уже расклеил здесь мои объявления", — шутит мужчина. В этом селе раньше жили почти две тысячи человек, а сейчас остаются не более двух сотен, говорит нам пожилой, нетрезвый мужчина — единственный гражданский, которого встречаем на улице. Услышав звук минометного обстрела — свист и взрыв, мужчина неспеша возвращается в свой уцелевший дом.

"Здесь соревнуются артиллерии"



"Пока на нашем направлении враг наступать не собирается", — успокаивает "Калина" и добавляет, что "здесь соревнуются артиллерии. Наша артиллерия пытается не пропустить их вперед. А их — найти нашу". На войне мужчина получил специальность минометчика. "На этом участке фронта миномет — самый большой калибр, — говорит "Калина". — Он поражает живую силу и легкобронированную технику".

Под живой силой он подразумевает российских военных, базирующихся в наблюдательных пунктах. "Это такие блиндажи, откуда противник ведет за нами наблюдение. Мы пытаемся их поразить и отодвинуть — лишить противника глаз", — объясняет "Калина".

Получив от разведчиков информацию о расположении таких пунктов, минометчики проводят расчеты и подбирают места, откуда можно их поразить. В одно из таких мест отправляемся вместе с военными, которыми командует "Калина". Идем по лесу с крутыми склонами, покрытыми снегом. Когда пролетает очередная мина, падаем в сугробы. Все вокруг залито солнцем, но военные этому не радуются — в такую погоду они становятся заметнее для российской аэроразведки.

"Такая у нас война"



На месте, на фоне поля с почерневшими подсолнухами, военные устанавливают минометы. "Калина" отдает команду о начале огня — раздается ряд оглушительных взрывов. Военные отворачиваются от минометов, пригибаясь и закрывая уши ладонями. В коротком перерыве один из минометчиков зажигает сигарету. Он не успевает докурить, как "Калина" командует: "Конец огня". Военные торопливо собираются и исчезают в лесу.

На этом месте минометчики не должны задерживаться ни минуты. Российские военные могут вычислить их расположение и открыть ответный огонь. Выйдя из леса, минометчики прыгают в машину. От их одежды в воздух поднимается порох и еще несколько секунд висит в лучах садящегося солнца. Уже в дороге слышим, как сзади падает российская мина.

"Чтобы поразить противника, мы подходим очень близко. Мы подвергаем себя опасности, — сетует "Калина". — Нам не хватает минометов большого калибра. Чтобы мы могли работать более безопасно, из укрытия".

"Ощущаем, что уже устали", — признается "Калина" и добавляет с улыбкой: "Вечером, как ложимся, чувствуем усталость. А утром — уже не чувствуем. Такая у нас война. Должны отбить свое".

Фото: Hanna Sokolova / DW

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