"Война как новая норма". Политологи и политические журналисты — о послании Путина

rus.DELFI.lv

Президент России Владимир Путин в течение почти двух часов зачитывал свое послание Федеральному Собранию РФ. Начав с уже традиционных обвинений в адрес Украины и стран Запада, а также утверждений о том, что вторжение в соседнюю страну — это способ "защититься", Путин долго говорил об изменениях в российской внутренней политике, а завершил речь заявлением о приостановке действия Договора о сокращении наступательных вооружений. Delfi собрал реакции политологов и политических обозревателей независимых СМИ на сегодняшнее выступление президента РФ.