В Тбилиси заявили о новом ухудшении состояния Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося под стражей и проходящего лечение в клинике "Вивамед" в Тбилиси, вновь ухудшилось после резкого похудения. "У пациента ниже нормы вес и масса тела, общая слабость, боль в суставах. В настоящее время он в лежачем положении. Самое плачевное, что у Саакашвили несбалансированное питание", - заявила на пресс-конференции в среду, 22 февраля, лечащий врач Саакашвили Тамара Даварашвили. По ее словам, бывший политик сейчас весит лишь 67 кг, следующим шагом для него может стать отделение интенсивной терапии.

В свою очередь эндокринолог Софо Мебуке отметила, что Саакашвили получает в день 300-400 калорий при норме минимум 1700 калорий. "Так продолжается уже несколько месяцев. Он принимает в пищу только те продукты, которые считает необходимыми, а не рекомендованные врачами. Мы предложили пациенту принимать белковые добавки или перейти на внутривенное питание, однако получили категорический отказ", - сообщила она.

Главный врач клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе в свою очередь утверждает, что приветствует предложение грузинских властей пригласить для лечения высококвалифицированных врачей из любой страны, но не получил ответа со стороны Саакашвили и его родственников.

Преследование Михаила Саакашвили в Грузии

В Грузиипротив Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он вернулся в эту страну в ночь на 29 сентября 2021 года. По данным следствия, Саакашвили тайно прибыл в грузинский порт Поти на пароме "Вильнюс", спрятавшись в грузовике. Экс-президент разместил в соцсети Facebook видео с призывом к гражданам голосовать на выборах 2 октября против правящей партии "Грузинская мечта". В своем следующем видео Саакашвили призвал граждан устраивать протесты, предрекая фальсификации. Полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика лишь 1 октября. Он был задержан в Тбилиси в квартире водителя трейлера, на котором приехал, и взят под стражу.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где содержится в отдельной палате под стражей. В Тбилиси состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили.

В феврале 2023 года суд в Тбилиси отказался освободить экс-президента, несмотря на его состояние здоровья. Освободить Саакашвили призывают в числе прочих Европарламент и власти Украины, гражданином которой является бывший президент Грузии.

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