Дума единогласно одобрила приостановку договора с США об ограничении ядерного оружия

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду единогласно проголосовали за президентский законопроект о приостановке договора с Соединёнными Штатами об ограничении ядерных вооружений. Документ был внесён в палату накануне вечером президентом Владимиром Путиным. Из заявления председателя Думы Вячеслава Володина следовало, что голосование "против" даже не предполагается.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, известный в России как СНВ-3, был подписан в Праге в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Путин, как президент, два года назад подписывал закон о продлении соглашения до 2026 года.

Документ ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.

Документ не предусматривает возможности приостановки действия. Путин накануне заявил, что Россия не планирует соблюдать соглашение, но не будет из него выходить.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне назвал решение Путина "печальным и безответственным". По его словам, США будут следить за реальными действиями России в этой области и всегда готовы вернуться к переговорам об ограничении вооружений.

Россия не может в перспективе ближайших лет выйти за определённые договором лимиты по числу боеголовок и носителей. В среду стало известно, что Москва провалила испытания стратегической баллистической ракеты "Сармат" перед обращением Путина к парламенту.

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