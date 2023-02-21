Госсекретарь США: решение Путина об СНВ – "печальное и безответственное"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "печальным и безответственным" шагом заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва приостановит участие в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Вашингтоном.

По словам Блинкена, Соединённые Штаты будут внимательно следить за реальными действиями России и готовы принять меры по обеспечению безопасности себя и союзников.

Госсекретарь также сказал, что в любой момент готов вернуться к переговорам с Россией об ограничении вооружений.

Заявление Путина осудил также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия сознательно разрушает архитектуру междунардной безопасности. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что Москва демонтирует систему безопасности, сложившуюся после завершения холодной войны. Подобные же обвинения в адрес Запада в своей речи выдвигал и Путин.

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Договор об СНВ был заключён в 2010 году. Срок его действия был продлён до февраля 2026 года. Он предусматривает лимит на количество развёрнутых ядерных боеголовок и носителей как в США, так и в России, а также взаимные проверки и консультации.

Путин в послании Федеральному собранию обосновал приостановку участия в договоре СНВ-3 тем, что страны НАТО якобы хотят нанести России в Украине "стратегическое поражение". Российский президент подчеркнул, что речь не идёт о выходе из договора, однако условием для возвращения к нему назвал, в том числе, участие Великобритании и Франции, что договор не предусматривает. Ряд экспертов считает, что Россия вряд ли собирается превышать установленный договором лимит, а речь идёт в первую очередь об отказе от инспекций и консультаций. Из выступления Путина, однако, неясно, что он имел в виду и чем приостановка действия договора отличается от выхода из него.

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