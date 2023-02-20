Синяя галочка для Facebook и Instagram: Цукерберг объявил о новой платной верификации

Глава Meta Марк Цукерберг объявил о запуске услуги Meta Verified - платной верификации для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которая позволит получить синюю галочку рядом с именем пользователя, а также доступ к другим услугам.

Цукерберг заявил, что подписка даст пользователям дополнительную защиту от взлома и прямой доступ к службе поддержки клиентов.

"Эта функция, - отметил он, - предназначена для повышения аутентичности и безопасности наших услуг".

Для начала новая подписка будет протестирована в Австралии и Новой Зеландии. В дальнейшем она распространится и на другие страны.

Подписка Meta Verified будет стоить $11,99 в США при покупке на сайте и $15 в приложениях на iOS.

Для получения услуги пользователям старше 18 лет необходимо предоставить официальное удостоверение личности, данные которого должны соответствовать информации в аккаунте.

После верификации изменить название аккаунта, имя пользователя, дату рождения или фотографию будет невозможно без повторной проверки.

Компания Meta сообщила Би-би-си, что запуск новой услуги не повлияет на уже верифицированные ранее аккаунты. Кроме того, подписка не распространяется на корпоративные аккаунты.

Платная верификация вводится после того, как владелец Twitter Илон Маск внедрил аналогичную систему в ноябре 2022 года, что, однако, поначалу дало крайне негативный результат, отпугнувший ряд рекламодателей.

До прихода Маска синяя галочка была зарезервирована только для тех аккаунтов, которые компания Twitter проверила и признала подлинными.

Новый владелец, однако, объявил, что любой желающий может купить синюю галочку за $8 в месяц в рамках подписки Twitter Blue.

В результате сайт был буквально наводнен фальшивыми аккаунтами, названными именами известных политиков и знаменитостей.

В результате Маск был вынужден приостановить действие подписки. В декабре прошлого года услуга заработала снова.

Мeta вводит новую подписку в непростые для компании времена. В прошлом году она заявила об увольнении 11 тысяч сотрудников (порядка 13% штата), что стало самым большим сокращением численности персонала за всю ее историю.

В прошлом году цена акций Meta Platforms упала на две трети, хотя за шесть недель 2023 года они уже несколько восстановились. При этом недавно компания объявила, что количество ежедневных пользователей Facebook впервые достигло двух миллиардов.

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