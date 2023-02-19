В пять раз больше, чем обычно: что известно о потерях России в Украине к середине февраля

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине. В ходе последних 14 дней число подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры. Это может быть следствием наступления, которое Россия начала в Донбассе.

Подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

Но всего за две недели февраля Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину. И речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы (то есть те, кто подписал контракт с армией и Росгвардией после начала войны) и заключенные.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах на протяжении всего 2022 года.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 29 500 человек погибшими.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 133 тысячи человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

Гибель мобилизованных



Из открытых источников нам известно о смерти 1121 мобилизованного россиянина. 40% из них погибли в период с 1 января.

Это наиболее консервативная оценка числа потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего. Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем, или был мобилизован.

Известно о 50 мобилизованных, которые умерли на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или запоздалое оказание медицинской помощи.

У восьми человек причиной смерти стал суицид. По меньшей мере шесть военных умерли вследствие несчастных случаев на учениях или при авариях на дорогах. На самом деле таких случаев могло быть больше, но довольно часто военные не раскрывают причины смерти мобилизованных в пунктах подготовки.

Специалисты отмечают, что российская армия оказалась не готова принять, разместить и обучить такую массу людей. В итоге мобилизованным не хватало нормального обмундирования и помещений для проживания. Из-за нехватки грамотных офицеров часто не удавалось наладить процесс обучения. В итоге тысячи людей уехали на фронт без необходимой подготовки.

По меньшей мере 1071 мобилизованный погиб, находясь в зоне боевых действий. Судя по сообщениям с фронтов, призванные с гражданки специалисты сейчас составляют костяк ряда передовых отрядов, которые принимают участие в попытке штурма нескольких городов и поселений Донбасса.

По рассказам самих мобилизованных, их подразделения несут существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Расклад по регионам



Отряды мобилизованных из Свердловской и Челябинской областей первыми отправились на фронт. И именно эти регионы сейчас — вместе с Краснодарским краем — лидируют по числу подтвержденных потерь.

Краснодарский край возглавляет список во многом из-за активности местных жителей. О смерти примерно 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях — об их гибели удалось узнать только после изучения захоронений на местных кладбищах. Местные волонтеры регулярно обходят погосты и выкладывают фотографии могил.

Экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 425 погибших из Бурятии, 463 погибших из Башкортостана и 425 погибших из Дагестана. Для сравнения: известно лишь о 98 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Изучив данные, собранные Би-би-си, волонтерами и "Медиазоной", социологи пришли к выводу, что распределение потерь в первую очередь отражает экономическое неравенство между регионами.

Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является одной из немногих возможностей получить стабильный заработок.

Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

Погибшие офицеры



По мнению ряда экспертов, неудачи российской армии на фронте отчасти могут объясняться нехваткой грамотных командиров. С начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 1732 офицера.

Особенно существенные потери понесли младшие офицеры, которые проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива. Они же принимают основные решения на поле боя.

Потеря опытных лейтенантов и капитанов — огромный урон для любого соединения, поскольку именно младшие офицеры в российской армии обычно решают, как именно будут выполняться приказы, поставленные командованием. Их решения могут сберечь или уничтожить десятки солдат и сержантов.

Многие специалисты — как на западе, так и в России — обратили внимание на хаотичные действия российских военных в феврале при попытке наступления на город Угледар в Донецкой области. Там в результате неудачной атаки могли погибнуть десятки, а по некоторым данным, даже около сотни морпехов.

В начале вторжения морские пехотинцы потеряли десятки своих командиров — первые полгода каждый четвертый погибших морпех был офицером. Каждый из них имел за плечами годы обучения и тренировок. Те, кто пришел на смену убитым офицерам, гораздо менее подготовлен и опытен.

Переподготовка солдата занимает всего несколько месяцев, а вот чтобы восполнить потери офицеров, нужно гораздо больше времени. Обучение будущего лейтенанта занимает минимум 4 года, а после этого ему нужна еще хотя бы пара лет, чтобы набраться необходимого опыта. Но сейчас многих молодых офицеров отправляют на фронт сразу после окончания училищ.

Элита и гражданские



Только по подтвержденным данным, около 3000 погибших — это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные пилоты. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

Например, с начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 120 военных летчиков. Это штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка только одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 млн долларов.

Спецназ ГРУ и специальные отряды Росгвардии также несут существенные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач.

Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а спецназ Росгвардии — для общевойсковых боев и оборонительных действий.

Пытаясь возместить потери наиболее подготовленных соединений, Россия начала активно вербовать в армию тех, кто еще недавно работал на гражданке.

Мы видим, что сейчас основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников ЧВК "Вагнер" (включая заключенных) и мобилизованных. Вместе они составляют 25% от общего числа подтвержденных потерь. А если смотреть на потери последних трех месяцев — они составляют около половины всех погибших.

Потери среди заключенных, участвующих во вторжении в составе ЧВК "Вагнер", продолжают стремительно расти. В начале февраля было обнаружено уже третье массовое захоронение тех, кто сейчас должен был отбывать срок в колониях, но вместо этого уехал воевать в Украину.

В то же время, мы продолжаем фиксировать стабильный прирост потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев. В течение нескольких месяцев российское командование пыталось поберечь свои лучшие кадровые части, используя в боях соединения ЧВК, добровольцев и мобилизованных. Но судя по сообщениям с передовой, сейчас уцелевшие отряды спецназа, морпехов и ВДВ начали активно задействовать, надеясь с их помощью добиться успеха в наступлении.

Что известно о потерях "ДНР" и "ЛНР"?



Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников, можно говорить о гибели по меньшей мере 5000 военных из ДНР и более 1500 военных из ЛНР.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 4600 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

Даже если учитывать только подтвержденные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 43 тысяч человек погибшими.

С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 193 тысячи человек.

По оценке разведки США, если считать убитых и раненых, общие потери России в Украине на конец января превысили 188 тысяч человек.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы в более 140 тыс. человек. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как считает Би-би-си

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, "Медиазона" и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

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