Северная Корея снова запустила баллистическую ракету. Страны G7 это осудили

Страны "Группы семи" (G7) "самым решительным образом" осудили очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

"Этот акт является вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрожает региональному и международному миру и безопасности", — говорится в заявлении министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, опубликованном в субботу, 18 февраля.

Государства G7 призвали Пхеньян полностью соблюдать все обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совбеза ООН. "Безрассудное поведение Северной Кореи требует единого ответа со стороны международного сообщества, включая дальнейшие серьезные меры, принятые Советом Безопасности ООН", — указали в G7.

Глава Госдепа США призвал соблюдать санкции по КНДР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя запуск ракеты, призвал в ответ усилить соблюдение санкций в отношении КНДР. "Страны, имеющие влияние на Северную Корею, должны использовать это, чтобы попытаться свернуть ее с курса, которым она шла последние пару лет", — сказал глава Госдепартамента в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.



Очередной запуск КНДР баллистической ракеты



Ранее в этот же день Северная Корея запустила со своей территории баллистическую ракету большой дальности. По данным южнокорейских и японских военных, ракета была выпущена под большим углом, чтобы, вероятно, не долететь до территорий соседних стран. За час ракета пролетела около 900 километров на максимальной высоте 5,7 километра и упала в море в особой экономической зоне Японии, примерно в 200 километрах к западу от острова Осима.

По мнению Токио и Сеула, запуск стал реакцией КНДР на объявление Южной Кореей о грядущих военных учениях вместе с США, направленных на усиление реакции на растущие угрозы со стороны КНДР. Министерство иностранных дел Северной Кореи накануне пригрозило "беспрецедентными" решительными действиями после заявления Сеула о маневрах.

В 2022 году КНДР более 70 раз провела испытания ракет, в том числе способных достичь материковой части США. Пхеньян также провел ряд пусков, которые назвал имитацией ядерных ударов по объектам Южной Кореи и США, напоминает агентство AP.

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