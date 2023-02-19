Макрон: "Я хочу победы Украины, но против того, чтобы Россия была раздавлена"

bbcrussian.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за победу Украины в нынешней войне, но не хочет, чтобы Россия "была раздавлена".

В интервью французским журналистам, которое цитирует агентство AFP, Макрон сказал: "Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию". При этом он предположил, что в результате конфликта ни одна из сторон не сможет получить подавляющее преимущество. "Я убежден, что в конце концов все не закончится военным путем", - сказал президент Франции. Марон добавил, что в отличие от некоторых, не хочет, чтобы война перекинулась на территорию самой России. Такие люди, как сказал Макрон, "прежде всего хотят раздавить Россию". "Это никогда не было позицией Франции – и никогда не будет", - заявил президент. Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину Макрон проводил многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он оставался одним из немногих западных лидеров, которые поддерживали с Путиным прямой контакт. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!