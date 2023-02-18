Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч

Более 45 тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля.

Как пишет Reuters, в Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5800 человек. Власти стран не сообщали, сколько людей числятся пропавшими без вести.

В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. В стране ведется следствие по делу об обрушении зданий – вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.

Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.

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