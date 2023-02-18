Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Зачем Украине западные истребители? Смогут ли они помочь отразить российскую агрессию, которая длится уже год? Многие ожидают, что вопрос о поставках боевых самолетов Украине может быть решен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни. Какую роль это сыграло бы для Украины и как повлияло бы на ход войны?

Помогут ли западные истребители Украине

Тема поставок Киеву военной авиации не нова. В июле 2022 года Палата представителей США одобрила предоставление 100 млн американских долларов для финансирования обучения украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства. Польша поставила Украине вскоре после начала российского вторжения старые советские истребители МИГ-29. Их, как сообщили в Варшаве, использовали для пополнения запасов запчастей ВСУ.

Поставки следующей партии "Мигов", с которыми хорошо знакомы украинские пилоты, в Польше также не исключают. Но они сейчас не помогут Украине, уже год сдерживающей российскую агрессию, говорит в интервью DW представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат: "Сегодня советские самолеты не смогут изменить ход войны". Они могли бы пополнить запчастями, вооружениями, может быть, ракетами резервы небольшого оставшегося у Украины авиапарка. "Мы должны перейти на западные (военные. - Ред.) самолеты", - подчеркивает Игнат. В противном случае Россия будет выигрывать технологическое соперничество. "Украинские пилоты на старых советских истребителях с устаревшими радарами даже не способны распознать, когда в них запускают ракеты", - поясняет Юрий Игнат.

Кроме того российская авиация наносит теперь удары по украинской инфраструктуре и мирному населению с большего удаления, чем раньше. Причина - в западной военной технике, которую Украина получила за последние месяцы. Так, поставляемые Германией зенитные самоходные установки Gepard обладают значительным сдерживающим эффектом и держат российскую военную авиацию на расстоянии. Но к уже имеющемуся у Украины оружию армия РФ приспособилась и продолжает наносить удары, отмечает независимый эксперт по Украине Нико Ланге (Nico Lange).

Для ВСУ важна зона досягаемости

Зона досягаемости играет на фронте важную роль, говорит Ланге. В интервью DW он в этой связи приводит такой пример: "На юге Украины, где относительно маленькая полоса занята российскими войсками, размещена важная командная, контролирующая и логистическая инфраструктура, и она не досягаема сегодня для украинских военных".

Чтобы иметь хоть какой-то шанс вернуть оккупированные территории, говорит Ланге, украинские военные должны иметь "большую зону досягаемости, чтобы подготовить поле боя к наступлению, для освобождения территории". Это подчеркивает в интервью DW и бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, говоря об украинских военных: "Чем раньше мы предоставим им возможность добиться решающего исхода, тем скорее все закончится. Я верю, что это (война. - Ред.) может закончиться в этом году".

Ходжес требует скорой поставки истребителей и ракет средней дальности Украине. Расчет при этом на то, что таким образом украинские военные смогут сначала атаковать линии снабжения между фронтом и украинским побережьем Азовского моря, а после успешного освобождения этих территорий нанести удар по Крымскому мосту между Россией и аннексированным Крымом. В этом случае Крым будет отрезан от российского снабжения.

Польша требует решений

Фактически польское правительство настаивает сегодня на том, чтобы решение о поставках западных истребителей было принято в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Этого потребовал посол Варшавы в Берлине в начале февраля в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Польша и Нидерланды уже несколько недель говорят о возможности поставок натовских истребителей F-16.

Но среди аналитиков идут дискуссии и о поставках других западных боевых самолетов. Среди них - истребитель Gripen шведского производителя Saab, выпускаемый с середины 1990 годов. "Gripen подошел бы к нашему климату", - говорит Юрий Игнат в интервью DW. Но, чтобы перейти на этот истребитель, Украине понадобятся многие годы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в январе не исключил поставки Украине французских боевых самолетов Rafale. Эта машина "является одной из самых дорогих в мире", говорит Игнат и задается вопросом: "Сколько таких самолетов может быть поставлено Украине, и кто за это будет платить?"

С начала серийного производства F-16 было произведено более 4000 истребителей, отмечает Юрий Игнат. "Они есть у более чем 20 стран. Понятно, кто мог бы дать нам эти самолеты, какие страны и сколько. Самолеты времен холодной войны - лучшие кандидаты для Украины", - подчеркнул представитель украинских Воздушных сил.

Игнат убежден в том, что украинские пилоты будут летать на западных боевых самолетах уже через полгода, приготовления на земле уже начались. Украинские строители планируют построить новые взлетные площадки и посадочные полосы в различных аэропортах и готовы переделать нецентральные автомагистрали для использования истребителей F-16. Ведь как говорят эксперты, западные боевые самолеты, в отличие от советских МиГ-29, могут получить повреждения в случае взлета со старого бетонного полотна советских времен.

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