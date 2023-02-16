Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. В Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры

Россия в ночь на 16 февраля провела "миксованную атаку" с использованием ракет и беспилотников. Об этом, сообщает УНИАН, заявила пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

В частности, по ее словам, российские войска запустили восемь ракет "Калибр". Все ракеты, сообщила Гуменюк, удалось сбить — шесть над Николаевской областью, две — над Херсонской, пишет Meduza.io.

"К сожалению, вместе с этим противник использовал и другие способы поражения — это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации. Знаем, что есть попадания в Львовской области", — сказала она.

Глава офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что российские войска "несколько изменили тактику". "Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", — написал Ермак в телеграме, подчеркнув, что ПВО "справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА".

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на территории региона в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры, на котором возник пожар. Жертв и пострадавших нет, написал Козицкий в телеграме, пообещав сообщить подробности позднее.

По данным Ермака, от атаки пострадала не только Львовская область. "Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях", — сообщил глава офиса президента Украины, не уточняя размер причиненного ущерба.

С начала октября российская армия регулярно наносит массированные удары по территории Украины, задействуя как ракеты, так и беспилотники иранского производства. Целью таких ударов зачастую являются объекты энергетической инфраструктуры. Из-за нехватки мощностей в энергосистеме Украины во всех регионах уже несколько месяцев проводятся как плановые, так и экстренные отключения электричества.

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