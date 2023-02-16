Эстония выслала координатора "Бессмертного полка" в Россию

Сергей Чаулин "годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения", заявила полиция безопасности Эстонии.

Власти Эстонии аннулировали вид на жительство в этой стране координатора акции "Бессмертный полк" Сергея Чаулина, активно поддерживавшего политику Кремля. Как сообщило в среду, 15 февраля, эстонское онлайн-издание ERR.ee, Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля. Позже он сам рассказал журналистам, что уже находится в России.

Отмечается, что ВНЖ "лица с неопределенным гражданством" Сергея Чаулина в Эстонии признан недействительным по инициативе Полиции безопасности. Закон позволяет прибегнуть к такой мере, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности, говорится в пресс-релизе Департамента полиции и погранохраны.

"Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Годами он разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения", - цитирует ERR.ee этот документ. "Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности", - подчеркивается в пресс-релизе.

Представитель Полиции безопасности сообщил, что Сергей Чаулин "добровольно выехал из Эстонской Республики в Россию по собственному выбору". Между тем сам Чаулин заявил, что его пригласили в полицию под предлогом того, что хотят отдать ему портреты "Бессмертного полка", после чего "предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали".

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