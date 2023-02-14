Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Минск

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником.

По данным СМИ, на встрече Сийярто обратился к белорусским властям с просьбой сделать всё возможное для прекращения войны России с Украиной и установления мира.

Венгерский министр стал первым за долгое время высокопоставленным представителем страны Евросоюза, посетившим Минск. Большинство стран ЕС не признают легитимным режим Александра Лукашенко. Республику Беларусь также критикуют за поддержку России в войне с Украиной.

Перед началом переговоров Сийятро признал, что ожидает критики в свой адрес. "Очевидно, что многие будут нападать на меня из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми", — заявил глава МИД Венгрии.

Собеседники Белорусской службы Радио Свобода полагают, что Сийярто на самом деле во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряжённости между Россией и Украиной.

В свою очередь Сергей Алейник подчеркнул, что белорусская стороны вновь готова предоставить площадку для переговоров представителям Москвы и Киева.

В последний раз Минск посещал Виктор Орбан – 5 июня 2020 года, до президентских выборов и волны массовых репрессий. После этого представители стран ЕС на уровне премьер-министров или министров иностранных дел страну не посещали.

15 февраля послы ЕС обсудят 10-й пакет санкций против России. Будут ли в нём предусмотрены ограничения в отношении Минска, пока неизвестно.

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