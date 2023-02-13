Засекречены закупки ЦКБ. Из них следовало, что Путин лечится у онколога

С российского сайта госзакупок исчезли контракты Центральной клинической больницы (официальное название ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами президента РФ), - обнаружила "Система", расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода. В данных о закупках ЦКБ, которые содержались на сайте до их удаления, можно было обнаружить, в частности, сведения о врачах, сопровождавших президента России Владимира Путина.

Данные о контрактах ЦКБ, как отмечает "Система", исчезли не ранее сентября 2022 года. Сейчас документы невозможно найти через строку поиска, а при переходе на страницу контракта по прямой ссылке появляется сообщение:

"В реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ".

Центральная клиническая больница, помимо прочего, оказывает медицинские услуги для первых лиц государства. В апреле 2022 года издание "Проект" опубликовало расследование о врачах ЦКБ, которые регулярно сопровождают Владимира Путина в поездках по России. Проанализировав данные госзакупок, журналисты выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. В разных поездках президента сопровождали от шести до 13 специалистов.

Судя по данным о закупках, опубликованным до засекречивания, в 2022 году врачи ЦКБ продолжали сопровождать Путина. В частности, были опубликованы контракты на размещение медицинских работников в доме отдыха "Валдай" у президентской резиденции в Новгородской области, а также в сочинских санаториях "Дагомыс", "Сочи" и "Русь". Впервые за несколько лет в январе 2022 года не был заключён контракт на размещение медиков в гостиницах горнолыжного курорта "Лаура" в Сочи, что может свидетельствовать о том, что Путин прошлой зимой не посещал этот курорт.

В июне 2022 года издание Newsweek со ссылкой на трех представителей американской разведки сообщило, что в апреле 2022 года Владимир Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. Эту информацию подтвердил источник "Системы", работающий в крупном российском онкоцентре и знакомый с ходом лечения президента (он пожелал остаться анонимным из соображений безопасности).

Расходы на обеспечение деятельности президента могут быть засекречены согласно поправкам к закону "О контрактной системе", вступившим в силу в январе 2022 года. При этом решение о том, засекречивать закупки или нет, принимает само учреждение, отмечает директор "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов.

"Система" обратилась в ЦКБ с просьбой прокомментировать засекречивание закупок, но на момент публикации не получила ответа.

Ранее в расследовании "Системы" о деятельности Роскомнадзора говорилось, что сотрудники ведомства пристально мониторят в СМИ и социальных сетях любые публикации о якобы критическом состоянии здоровья президента. По обнаруженным расследователями данным самого Роскомнадзора, доля сообщений о здоровье Путина занимает второе место – после так называемых фейков о войне в Украине – в общем количестве удалённых или заблокированных материалов в Сети.

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