Военные США сбили уже четвертый неопознанный летающий объект. На этот раз — около озера Гурон

Американские военные сбили еще один неопознанный летающий объект, на этот раз около озера Гурон недалеко от канадской границы. Это уже четвертый подобный инцидент с начала февраля.

Объект был сбит пилотами ВВС и Национальной гвардии в воскресенье, заявила конгрессвумен от Мичигана Элисса Слоткин. "Отличная работа всех, кто выполнял эту миссию", — написала она в "Твиттере".

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя канадских властей, объект был сбит примерно в 14 милях (22,5 км) от границы с США.

По словам одного из помощников конгрессменов, объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте 20 000 футов (чуть более 6 км), представляя опасность для коммерческих самолетов. Американские СМИ также сообщают со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что с объекта свисали несколько нитей.

Пентагон не считает, что сбитый объект представлял угрозу с военной точки зрения, однако американские военные думают, что он потенциально мог использоваться для разведывательных целей.

Объекты, сбитые над Северной Америкой

4 февраля: Американские военные сбивают предполагаемый разведывательный воздушный шар у побережья Южной Каролины. По словам чиновников США, он совершал полет в течение нескольких дней, прибыл из Китая и отслеживал происходящее на стратегических объектах.

10 февраля: США сбивают еще один объект — около северной части Аляски. Как сообщили чиновники, у него не было каких-либо двигателей или систем управления.

11 февраля: Истребитель сбил "находящийся на большой высоте объект", который находился в воздушном пространстве Канады, над Юконом, примерно в 160 км от американской границы. Его описывали как цилиндрический объект меньшего размера, чем первый воздушный шар.

12 февраля: Американский истребитель сбивает четвертый объект около озера Гурон.



До сих пор неясно, был ли объект, сбитый над озером Гурон, связан с другими инцидентами, произошедшими в минувшие выходные, но Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство для гражданских полетов: сначала над Монтаной, а затем над озером Мичиган, для поддержания операции Министерства обороны.

Позднее воздушное пространство было вновь открыто.

В пятницу президент Джо Байден приказал сбить над Аляской неопознанный летающий объект "размером с небольшой автомобиль". О его возможном происхождении и функциях после этого официально не сообщалось.

А в субботу американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады над Юконом на северо-западе страны, о чем сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в субботу заявила, что объект летел на высоте примерно 12 км и представлял угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, он был небольшого размера и имел цилиндрическую форму.

Вашингтон объявил состояние повышенной готовности, так как еще 4 февраля американские военные уничтожили предполагаемый китайский воздушный шар-шпион. Сам Китай утверждает, что это был сбившийся с курса метеорологический зонд.

В воскресенье глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил в эфире телекомпании Эй-би-си, что объекты, сбитые в пятницу и субботу на этой неделе, также были разведывательными воздушными шарами. По его словам, они — "намного меньше", чем первый объект, который ВВС США сбили у побережья Южной Каролины.

"Самое главное, что всего несколько месяцев назад об этих воздушных шарах ничего не было известно, — сказал Шумер. — Вероятно, мы сможем сложить весь разведывательный воздушный шар [из обломков] — и тогда точно поймем, что происходит".

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