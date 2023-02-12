Военные сбили неопознанный объект в небе над Канадой

Американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады над Юконом, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. С начала февраля это уже третий подобный инцидент в Северной Америке.

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно поразил объект", - написал Трюдо в твиттере.

Он сообщил, что обсудил произошедшее с президентом США Джо Байденом. Теперь военные займутся поиском обломков для их дальнейшего изучения, сказал Трюдо.

Изначально сбитый объект был обнаружен в небе над Аляской, сообщил позже официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в субботу заявила, что объект летел на высоте примерно 12 км и представлял угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, он был небольшого размера и имел цилиндрическую форму.

Два дня назад над Аляской сбили другой неопознанный летающий объект "размером с небольшой автомобиль". О его возможном происхождении и функциях после этого официально не сообщалось.

Но еще неделей раньше в небе над побережьем Южной Каролины американские военные сбили китайский воздушный шар, который власти страны расценили как часть шпионской программы Китая. Пекин эти обвинения отрицает и утверждает, что это был сбившийся с курса метеорологический зонд.

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