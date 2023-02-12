Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 30 000

Только в Турции подтвержденное число погибших в результате землетрясения и последующих афтершоков достигло 29 605, в Сирии - 3775. В ООН опасаются, что количество жертв может удвоиться.

Число погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии магнитудой 7,8 с эпицентром близ Газиантепа и последующих афтершоков превысило 30 тысяч. В Турции жертвами стали 29 605 человек, сообщило в воскресенье, 12 февраля, государственное агентство Anadolu со ссылкой на ведомство по защите от чрезвычайных ситуаций AFAD. В Сирии подтвержденное число жертв возросло до 3775.

Между тем заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который 11 февраля прибыл в наиболее пострадавшую от землетрясения турецкую провинцию Кахраманмараш, высказал мнение, что число погибших "удвоится или даже больше". По словам Гриффитса, на данном этапе - сложно давать какие-либо оценки, потому что нужно разобрать завалы, образовавшиеся в результате удара стихии.

На юге Турции семимесячный мальчик был найден живым

Как передало 11 февраля турецкое информационное агентство İHA, в провинции Хатай на юге Турции семимесячный мальчик был извлечен живым из-под завалов через 140 часов после стихийного бедствия. Немногим ранее в этой же провинции была спасена двухлетняя девочка.

Шансы найти под завалами живых со временем становятся все меньше. Турецкие власти организовали временные морги на автостоянках, стадионах и в спортивных залах.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ощутить на себе последствия стихийного бедствия могут 26 млн человек в Турции и Сирии, в том числе - около пяти млн, которые до этого уже считались социально уязвимыми.

Экономические потери могут достигнуть 4 млрд долларов

"Экономические потери трудно оценить", поскольку ситуация меняется, но они, вероятно, превысят 2 млрд долларов (1,8 млрд евро) и могут достигнуть 4 млрд долларов (3,7 млрд евро), отмечало агентство Fitch Ratings.

Потери страховых компаний окажутся, по всей видимости, на уровне в 1 млрд долларов (930 млн евро) из-за низкого распространения страхового покрытия в этом районе, уточняло агентство.

По мнению аналитиков, разрушительное землетрясение грозит нарушить планы Реджепа Тайипа Эрдогана по переизбранию на посту президента Турции 14 мая. Итоги будут зависеть от оперативности его действий.

"Эффективное реагирование на чрезвычайную ситуацию может укрепить позиции главы государства и его Партии справедливости и развития, способствуя чувству национальной солидарности", - отметил эксперт международной консалтинговой компании Teneo Вольфанго Пикколи. "Если реакция на землетрясение не будет успешной, Эрдоган может проиграть выборы в мае", - в свою очередь спрогнозировал Эмре Калискан из британского аналитического центра Foreign Policy Centre.

В Турции объявлен недельный траур

По данным американской Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04.17 по местному времени 6 февраля недалеко от города Газиантеп, ключевого промышленного центра у границы с Сирией. Толчки ощущались также в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре и в Израиле. Позднее произошел повторный подземный толчок магнитудой 7,5 и десятки более слабых афтершоков, сообщила USGS. Подземные толчки ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае.

В Турции был объявлен высший уровень тревоги - четвертой степени. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием и недельный траур.

Турецкие власти обратились за международной помощью, и в регион были направлены спасательные отряды из десятков стран. ООН объявила о выделении 25 млн долларов на помощь пострадавшим.

Первая колонна с гуманитарной помощью ООН въехала на территорию Сирии 9 февраля, сообщил Мазен Аллуш, представитель по работе со СМИ на пограничном пункте Баб эль-Хава, на границе с Турцией.

Кроме того, сухопутная граница между Арменией и Турцией была открыта впервые за 35 лет. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило 11 февраля, что Армения направила пять грузовиков с гуманитарной помощью.

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