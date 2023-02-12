Зеленский ввел санкции против 199 россиян и одного украинца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против 199 граждан РФ, а также одного украинца.

Решение о штрафных мерах принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В черном списке Украины в числе прочих оказались глава компании "Росэнергоатом" Андрей Петров, замглавы госкорпорации "Росатом" Юрий Яковлев и помощник президента РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Единственный украинец - заместитель главного инженера захваченной войсками РФ Запорожской АЭС Юрий Черничук, который перешел на сторону россиян и в ноябре был назначен ими директором ЗАЭС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!