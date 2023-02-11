Два евродепутата задержаны по делу о коррупции "Катаргейт"

Парламентариев подозревают в получении взяток от Катара и Марокко в обмен на поддержку позиций стран в Европарламенте.

Два депутата Европарламента задержаны в рамках расследования дела о коррупции "Катаргейт" о получении взяток от Катара в попытке повлиять на решения Европарламента, сообщило агентство dpa вечером пятницу, 10 февраля.

Полиция Бельгии взяла под стражу Марка Тарабеллу. В рабочем кабинете и в жилище парламентария прошли обыски. В Италии задержан Андреа Коццолино. Это произошло на выходе из больницы в Неаполе, где Коццолино проходит лечение. В его офисе тоже прошел обыск.

Обоих депутатов подозревают в получении взяток от некоей "третьей страны". По данным СМИ, речь идет о Катаре, а в случае Коццолино - еще и о Марокко. В начале февраля оба политика были лишены депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела и исключены из группы социал-демократов в Европарламенте.

Депутатов подозревают в получении взяток до 140 тысяч евро

Марка Тарабеллу подозревают в том, что в течение двух лет он "поддерживал определенные позиции в Европейском парламенте в пользу третьей страны в обмен на денежные выплаты" на общую сумму от 120 до 140 тысяч евро, говорится в отчете Европарламента.

В свою очередь Андреа Коццолино, по данным следствия, также за денежное вознаграждение "мог быть причастен к актам коррупции, возникшим в результате вмешательства одного или нескольких иностранных государств с целью повлиять на дебаты и решения, принимаемые в Европейском парламенте". И Тарабелла, и Коццолино отрицают свою вину.

Дело о коррупции в Европарламенте

Коррупционный скандал в Европарламенте разгорелся в декабре прошлого года. В его центре оказалась заместитель председателя ЕП Ева Кайли. Она и еще пять человек были задержаны 9 декабря в Брюсселе. Двое из них впоследствии были освобождены. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар пытался через них "повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков". Официальная Доха отвергает все обвинения.

В Европарламенте Кайли работала в группе, занимавшейся анализом ситуации в Катаре. Во время подготовки к чемпионату мира по футболу эту страну обвиняли в масштабных нарушениях прав трудовых мигрантов из государств Азии и Африки. По версии следствия, незадолго до начала турнира Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль-Марри.

После этого она, выступая в Европарламенте, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир", а саму страну - "передовой в плане защиты прав трудящихся". Кайли и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в причастности к преступной организации, отмывании денег и коррупции. В ходе обысков у фигурантов дела было изъято 1,5 млн евро.

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