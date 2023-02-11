Генерал США Ходжес: С самолетами Украина победит в этом году

Если Запад сохранит военную помощь на нынешнем уровне, Украине понадобятся годы, чтобы победить в войне, считает Ходжес.

Если страны Запада решат оперативно передать Киеву запрашиваемые им истребители, Украина может добиться полной победы в войне с Россией уже в нынешнем году. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Если мы продолжим поддерживать этот уровень (поддержки. - Ред.), Украина совершенно точно победит, тут нет никаких сомнений. Но это может занять до пяти лет, за это время множество невинных людей будут убиты. Чем раньше мы предоставим им возможность добиться решающего исхода, тем скорее все закончится. Я верю, что это (война. - Ред) может закончиться в этом году. Украина может победить Россию и вынудить ее покинуть Крым и Донбасс. Как долго это будет продолжаться, зависит от нас", - подчеркнул Ходжес в интервью DW в пятницу, 10 февраля.

По его словам, трудности, связанные с обучением украинских пилотов управлению западными истребителями, не означают, что предоставить Киеву самолеты невозможно. "Украина, конечно, выберет своих лучших пилотов, чтобы пересадить их на новые истребители. Не то что их отправят в университеты обучаться с нуля", - пояснил генерал, призвав начать этот процесс как можно скорее.

"Красная черта" для союзников

По мнению Бена Ходжеса, поставка истребителей фактически не отличается от передачи Киеву систем HIMARS или гаубиц Panzerhaubitze 2000. Все это - точноеоружие большой дальности, которое дает ВСУ возможность атаковать российские базы, логистику, систему транспортировки, подчеркнул он.

Единственная "красная черта" в вопросе военной помощи, которую, по словам Ходжеса, США и их союзники не перейдут, - это отправка военнослужащих для непосредственного участия в войне на поле боя. "Но украинцы и не просят этого, им это не надо", - сказал американский генерал.

Ходжес: Без возвращения Крыма полной победы не будет

Без возвращения Украине контроля над Крымом нельзя будет говорить о полной победе, заявил Бен Ходжес. "Полное восстановление их суверенной территории. Пока Россия остается в Крыму, она просто будет ждать, пока мы потеряем интерес, чтобы снова начать атаку", - предупредил он.

Говоря о якобы готовящемся наступлении РФ, Ходжес усомнился в том, что у российских сил имеются возможности начать "крупное" наступление. "У них нет бронетехники, возможности прорыва", - сказал генерал, добавив, что небольшое продвижение не изменит "общую оперативную обстановку" в Украине. У Киева, по его мнению, достаточно ресурсов, чтобы ограничить успех России, но это дорого обойдется с точки зрения потерь.

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