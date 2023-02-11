Президент США посетит Польшу 20-22 февраля

Президент США Джо Байден в конце февраля нанесет визит в Польшу, подтвердили в пятницу в Белом доме.

"В период 20-22 февраля президент Байден посетит Польшу, где проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой и обсудит с ним вопросы двустороннего сотрудничества, а также коллективные усилия по поддержке Украины", - сказала на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Кроме того, по ее словам, Байден встретится с лидерами так называемой "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО.

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