США сбили над Аляской неопознанный летательный аппарат

Неопознанный аппарат влетел в воздушное пространство США вблизи от Аляски - его сбили из-за угрозы авиации.

Самолет ВС США сбил неопознанный объект, летевший на высоте 12 тысяч метров над водами Аляски, сообщил на брифинге в пятницу, 10 февраля, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, приказ об ударе по летательному аппарату отдал президент США Джо Байден, так как находясь на такой высоте неопознанное средство создавало потенциальные угрозы для гражданской авиации.

На момент сбития объекта Пентагон затруднялся указать, был ли это аэростат или некий другой аппарат. "Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент", - отметил Кирби во время брифинга. По словам чиновника, размер аппарата был сравним с небольшой машиной, что меньше китайского аэростата, замеченного над штатом Монтана за неделю до этого.

Власти пока не связывают аппарат над Аляской с Китаем

Кирби указал, что официальные лица не знают, принадлежал ли объект какому-либо "государству или корпорации", и затрудняются указать, с какой целью он находился в небе. При этом военные уверены, что на борту аппарата не было людей.

Ранее над восточным побережьем США был сбит предполагаемый китайский "аэростат-разведчик", его обломки затем были выловлены из воды и отправлены на исследование. Примерно в это же время аналогичный зонд был обнаружен над Латинской Америкой. "По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар", - отмечал тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Газета The Washington Post указывала, что подобные "аэростаты-разведчики" уже были замечены над пятью континентами и используются Пекином для получения информации о военных объектах

Отношения Вашингтона и Пекина обострились из-за аэростата

Появление воздушного шара над США привело к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

Пекин при этом осудил решение Пентагона сбить аэростат, назвав его "явной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики". "Китай выражает масштабное недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами для атаки" на объект, указали официальные лица КНР, описав воздушный шар как отклонившийся от курса "беспилотный гражданский летательный аппарат".

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