Западные истребители для Украины: когда их ждать?

Многие военные эксперты в Украине уверены, что уже через несколько месяцев страна получит западные боевые самолеты. "Вопрос об истребителях стоит на повестке дня, и я думаю, что решение будет принято в ближайшие несколько месяцев, - говорит в интервью DW Тарас Чмут, известный в Украине военный аналитик. - Во второй половине года, ближе к его концу, самолеты могут оказаться в Украине".

Чмут уверен на "99,8 процента", что "политическое решение" уже есть. А план поставок Киеву боевых самолетов практически реализован уже "на 70 процентов", считает эксперт: речь, в частности, идет о подготовке украинских пилотов и наземного персонала. Он убежден, что украинские военные быстро пересматривают оперативную тактику и вносят изменения в планы, учитывая наличие парка современных истребителей.

Цель дискуссии - ввести в заблуждение Кремль

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в последнее время неоднократно заверял, что поставки самолетов ВСУ не стоят на повестке дня, но оживленная дискуссия на эту тему в Украине имеет место. Не исключено, что Киев уже продвинулся далеко вперед в обсуждении этого вопроса с более чем 50 западными государствами, поддерживающими контактную группу по Украине. Так что, возможно, украинская оценка может куда больше соответствовать реальному положению вещей, чем позволяют допустить публичные дебаты на Западе, особенно в Германии.

Боевые самолеты - это "оружие со значительным стратегическим потенциалом, которое может повлиять на ход войны гораздо больше, чем танки", полагает Тарас Чмут. В середине февраля контактная группа по Украине проведет очередную встречу на военной базе США в Рамштайне. "Работа по закупке истребителей F-16 продолжается, - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак еще в конце января, спустя чуть более недели после последней встречи в Рамштайне. - У нас есть позитивные сигналы от Польши, которая готова предоставить их нам, согласовав этот вопрос с НАТО".

Тот факт, что президент США Джо Байден недавно ответил "нет" на вопрос журналиста о том, предоставят ли США Украине истребители F-16, газета "Нью-Йорк Таймс" восприняла как "сценарий" или, иными словами, привычный метод: вначале Украина публично просит современную западную военную технику, которую администрация Байдена отказывается поставлять.

Потом в Белом доме допускают, что Украина гораздо быстрее могла бы получить такой же тип оружия от своих европейских союзников. Затем президент США выступает с публичными заявлениями до тех пор, пока, наконец, в Вашингтоне не дадут "зеленый свет" поставкам новых систем вооружений. Иначе говоря, речь идет о публично срежиссированном спектакле, возможная цель которого - запутать Кремль.

В США критикуют нерешительность Германии

Длившиеся не один месяц дискуссии о поставках Украине танков Leopard 2, возможно, даже ускорили принятие положительного решения о предоставлении Киеву странами Запада боевых самолетов. В последнее время российская армия возобновила наступление на нескольких участках фронта на востоке и юге Украины, пытаясь вернуть себе инициативу.

Украинская армия после успешных действий летом прошлого года сейчас снова находится в непростой ситуации. И в Вашингтоне критически относятся к сдержанности немецкого канцлера Шольца по вопросу о поставках современных вооружений Украине. "Постоянные задержки в предоставлении западной боевой техники, когда стало очевидно, что она необходима или скоро понадобится, способствовали затягиванию конфликта", - написали эксперты Института изучения войны (ISW) в конце января.

Безусловно, данное союзниками в январе согласие поставить Киеву боевые танки и бронемашины было важно "для дальнейших контрнаступлений". Но задержки "в принятии этих обязательств, лишили Украину возможности начать контрнаступление этой зимой", указывают в IWS. Эксперт по Украине Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) в своем блоге, посвященном военной ситуации в Украине, тоже пишет об "упущенной возможности для Украины".

По словам Ланге, России "было дано время на увеличение плотности войск, укрепление оборонительных позиций, обучение и ввод новых подразделений". "Атаки России могут в худшем случае привести к тому, что у Украины останется слишком мало резервов и времени для того, чтобы провести учения с необходимыми видами оружия и наилучшим образом подготовиться к контрнаступлению", - предостерегает Ланге.

Насколько хорошо российские войска укрепили свои позиции на линии фронта в Украине, можно увидеть на карте, составленной американским аналитическим центром American Enterprise Institute.

В то же время союзники Украины под руководством США на предыдущей встрече в Рамштайне в январе уже сделали существенный рывок в том, что касается качества обещанных Украине вооружений. Прежде всего, благодаря согласию поставить Киеву ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) американской компании Boeing и шведской Saab Group.

По данным производителя, дальнобойность этих ракет составляет 150 километров, а на рынок вооружений они поступили только осенью прошлого года, то есть уже после начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Рассредоточить самолеты по территории Украины

Известный аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI), который консультирует британские вооруженные силы, еще в начале ноября - то есть в самый разгар дискуссии о западных боевых танках для ВСУ - призывал предоставить Украине боевые самолеты. "Украинским ВВС нужны современные западные истребители и ракеты", чтобы сдерживать российскую армию. Даже "небольшое количество западных истребителей будет иметь большой сдерживающий эффект", уверен военный эксперт Джастин Бронк.

RUSI рекомендует рассредоточить западные боевые самолеты небольшими партиями по территории Украины. "Любой западный истребитель, поставляемый в краткосрочной и среднесрочной перспективе, должен быть в состоянии действовать, используя мобильное оборудование для технического обслуживания и небольшие группы поддержки. И подниматься в воздух со взлетных полос в труднодоступной местности, чтобы избежать российских ракетных ударов большой дальности", - сказано в докладе RUSI.

В конце января официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью французскому телевидению озвучил список вооружений, которые хотела бы получить Украина. По его словам, для обеспечения охраны воздушного пространства Украине "необходимы до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется". По оценке издания "Украинская правда", пять бригад тактической авиации насчитывают до 200 самолетов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!