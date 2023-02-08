Прокурор запросил для Сергея Фургала 23 года колонии

Прокурор запросил 23 года колонии строгого режима для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников политика.

Для бывшего помощника Фургала Андрея Карепова гособвинение затребовало 22 года строгого режима, для обвиняемого в двух убийствах Андрея Палея — 17 лет, для обвиняемого в покушении на убийство Марата Кадырова — 10,5 лет.

На заседании 8 февраля сторона защиты ходатайствовала о приобщении подписных листов в поддержку Фургала, однако суд отказал в этом требовании, "не найдя в них сведений о личности Фургала". За возражения Фургалу пригрозили удалением из зала. "Гораздо важнее мнение 30000 людей, чем маргиналов, которых вы привезли из Люберец", — отреагировал Андрей Карепов, имея в виду присяжных.

2 февраля шесть присяжных Люберецкого суда Подмосковья признали Сергея Фургала и троих фигурантов дела виновными в организации заказных убийств предпринимателя Евгения Зори и бывшего сотрудника МВД Олега Булатова, а также покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского в середине 2000-х.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей. Он вину не признаёт, заявляя, что против него нет никаких доказательств, а уголовное дело фактически строится на показаниях одного человека. В октябре 2021 против Фургала возбудили два новых уголовных дела: о мошенничестве и создании преступного сообщества.

В Хабаровске в 2020 и 2021 годах проходили массовые акции в поддержку Фургала. Участники митингов, которых поддержали в других городах России, требовали рассмотрения дела в Хабаровске, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти. Позже многие активисты подверглись преследованиям: штрафам и арестам.

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