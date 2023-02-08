Дело MH17: следователи не готовы назвать новых подозреваемых, но говорят об ответственности Путина

Спустя всего два с половиной месяца после завершения суда над обвиняемыми по делу MH17 следственная группа объявила, что сделала все возможное для установления других подозреваемых, но больше не может предъявить обвинения никому другому. При этом следователи заявили, что политическую ответственность за произошедшее несет президент России Владимир Путин.

В самом начале пресс-конференции представители объединенной следственной группы предупредили, что это, вероятно, их последнее подобное выступление. JIT считает, что все возможные версии были тщательно изучены, следователи сделали все возможное для установления истины, но полученных результатов недостаточно для того, чтобы выдвинуть обвинения против других возможных причастных.

Чтобы подтвердить свой тезис об ответственности Путина, представители JIT во время пресс-конференции проиграли два перехваченных телефонных разговора с участием российского чиновника - помощника назначенного Москвой главы Крыма Сергей Аксенова (Крым был аннексирован Россией в 2014 году). Сообщается, что эти разговоры происходили 8 июля 2014 года, то есть еще до того, как был сбит "Боинг".

В обоих разговорах чиновник неоднократно говорит, что решение об отправке "Бука" в Донбасс принимает "никакой [не] генерал, никакой не министр обороны", а только "самый первый лично": "Как они сказали, лично отвечает перед народом первый, и только он принимает решение", — сказал советник назначенного Москвой главы Крыма.

На пресс-конференции также прозвучала запись, которую следователи назвали разговором самого Путина с Игорем Плотницким, руководителем самопровозглашенной Луганской народной республики. Сообщается, что запись была сделана в ноябре 2017 года. Этот разговор, по мнению JIT, показывает, насколько Россия и лично Владимир Путин были вовлечены в действия сепаратистов в Донбассе.

Публикуем расшифровку записи



- [Голос Путина]: Алло.

- [Голос Плотницкого]: Да, добрый вечер.

- Игорь Венедиктович, добрый день.

- Да.

- Добрый день, говорю. Здравствуйте!

- Да, здравствуйте, господин президент!

- Как дела у вас?

- Да, спасибо, Владимир Владимирович, потихоньку.

- Потихонечку? Как вы оцениваете вот такую… военную составляющую?

- Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте, здесь сказать, что мы какие-то слабы…

- Но обострения никакого нет, не чувствуете?

- Обострение периодически есть, но это именно периодически, вызванное то сменой дислокации различных воинских частей, то пересменкой. Ну таких особо жестоких пока, слава богу, не было.

- А социально-экономическая ситуация?

- Социально-экономическая ситуация… Мы ее достаточно нормально сдерживаем, нивелируем различными способами, но уровень жизни желает быть лучшим. И у нас есть и вопросы, и предложения, как его повысить, но не всегда нам удается решить эти вопросы.

- Я уже и Александру Владимировичу сказал… Может быть мы тогда… я попрошу коллег, которые стараются вам помочь по различным направлениям, чтобы они мне дополнительно доложили, что там происходит. А, может, потом увидимся, поговорим. Хорошо?

- Спасибо, Владимир Владимирович, но если есть такая возможность, может быть как-то… организация личной встречи?

- Да, я про это и сказал. Увидимся и поговорим с вами.

- Спасибо большое, Владимир Владимирович.

- Игорь Венедиктович, я по поводу… вы наверно, слышали, инициатива [Виктора] Медведчука по поводу обмена [пленными].

- Да, конечно, Владимир Владимирович.

- Как вы к этому относитесь?

- Ну очень даже положительно, потому что в течение года Украина блокировала и не давала возможность нормального обмена. Наши жители - а их подавляющее большинство у них, у нас там примерно 1 к 10 - они, конечно же, страдают в застенках. И это не просто оборот речи, мы знаем, как они там содержатся в отличие от того, как их люди у нас содержатся.

Изучив десятки фото и видеосвидетельств, а также сотни перехватов телефонных переговоров, следствие установило, что зенитно-ракетная установка "Бук", которая стреляла по "Боингу" рейса МН17, приехала в Донбасс из России, в частности, из расположения 53-ей бригады ПВО. И в 2014 году, и сейчас этой бригадой командует полковник Сергей Мучкаев. Он подчиняется приказам министерства обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, который в свою очередь подчиняется президенту России Владимиру Путину, отметили следователи.

JIT уточняет, что по занимаемой должности Мучкаев должен был знать о перемещении "Бука", но доказать это невозможно. Нет никаких свидетельств того, что он принимал в этом какое-то участие или даже находился в приграничном районе. По очевидным причинам допросить его также не удалось.

Экипаж "Бука"



JIT пообещала опубликовать все данные, которые ей удалось установить в ходе расследования. Следователи надеются, что это поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Следователи сообщают, что не будут называть возможных причастных поименно, за исключением нескольких людей, чьи имена публично известны. При этом они подчеркивают, что всех эти людей следует считать невиновными - только суд может установить их вину.

Голландская прокуратура годами заявляла, что экипаж "Бука", скорее всего, состоял из военнослужащих 53-й бригады ПВО России, базирующейся в Курской области. По данным Нидерландов, две установки "Бук" вывозились за пределы войсковой части за несколько дней до катастрофы MH17. Позднее выяснилось, что один "Бук" не добрался до места назначения, сломавшись по пути.

Обычно экипаж "Бука" состоит из четырех человек. Его действиями руководит начальник расчета в звании лейтенанта, в экипаж также входят сержант и двое рядовых: оператор, нажимающий на кнопку пуска ракеты, и водитель. Сколько именно человек находилось в том самом "Буке", сбившем "Боинг", неизвестно.

Первый суд



В ноябре в Гааге завершился суд над тремя россиянами и одним гражданином Украины, которых обвиняли в причастности к крушению "Боинга".

Одного из них - Олега Пулатова, который летом 2014 года активно воевал в составе военной разведки самопровозглашенной ДНР и являлся подполковником запаса ВДВ России, - признали невиновным. Остальные - Игорь Гиркин (более известен под псевдонимом Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко - были признаны виновными.

В период, когда в небе над Донбассом сбили "Боинг", Стрелков был так называемым "министром обороны ДНР". Дубинский возглавлял военную разведку "ДНР", а также являлся старшим офицером российского ГРУ в отставке. А Харченко, гражданин Украины, был подчиненным Дубинского и командовал подразделением "военной разведки ДНР".

Ни один из осужденных сам не участвовал в пуске ракеты, хотя Харченко, как считает суд, мог присутствовать на месте пуска. В тоже время осужденные помогли "Буку" прибыть на точку пуска, а потом обеспечивали эвакуацию ЗРК обратно в Россию.

В зале суда никто из осужденных не присутствовал - все они находятся в России. Но для собравшихся в суде родственников погибших самым важным было то, что Гаага подтвердила: в 2014 году Россия установила "эффективный контроль" над руководителями и сторонниками самопровозглашенной ДНР. Гаагский суд также сделал вывод, что Москва с середины мая того года помогала военным самопровозглашенной республики с подготовкой, а также поставляла оружие и продовольствие, координировала военные действия сепаратистов.

Например, благодаря перехватам телефонных разговоров, удалось выяснить, что Александр Бородай, руководивший ДНР с мая по август, постоянно советовался с российскими чиновниками, когда нужно было принимать серьезные решения. В том числе он просил совета, после того, как был сбит "Боинг" MH17.

Несмотря на все эти обстоятельства, замечание суда об "эффективном контроле" Москвы над ДНР на данный момент не налагает на Россию ответственность за произошедшее. В международном праве нет единого мнения по поводу ответственности государства за действия отдельных лиц. Эксперты нередко спорят о том, какая именно степень контроля государства над этими людьми необходима, чтобы говорить об ответственности страны.

В этом смысле Гаага, говоря об "эффективном общем контроле", который Россия имела в Донбассе, аккуратно обходит этот острый угол.

Но новые обвиняемые по этому делу могут очень изменить юридическую картину, ведь они - в отличие от ранее осужденных "отставников" Стрелкова и Дубинского - являлись кадровыми военнослужащими и чиновниками России.

Есть и еще одна возможность рассмотреть ответственность России как государства за катастрофу MH17.

Родственники погибших против России



Одно из самых важных дел будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека, куда родственники погибших обратились с 380 жалобами против России. Эти жалобы поддержали Нидерланды, а также отдельную жалобу подала Украина.

В конце января этого года ЕСПЧ объединил все три дела в одно и признал его приемлемым для рассмотрения. Главный вопрос, который при этом решали в ЕСПЧ, оставался таким: обладала ли Россия де-факто контролем над украинскими территориями, с которых был совершен пуск ракеты по "Боингу"?

Правительство Нидерландов утверждало, что Россия сыграла ключевую роль в катастрофе, а продолжающаяся кампания по дезинформации, организованная Кремлем, грубо нарушает права родственников погибших.

ЕСПЧ пришел к выводу, что все необходимые предпосылки для рассмотрения иска - в наличии. На самом первом заседании ЕСПЧ, на котором Россия еще присутствовала, она настаивала, что не имела отношения к сепаратистам, захватившим власть в Донбассе.

Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов убеждал суд, что жалобы Украины и Нидерландов необходимо отклонить, потому что Россия якобы "ни прямо, ни косвенно не осуществляет контроль над Донбассом".

Всего через несколько месяцев после этого, осенью 2022 года, Россия организовала в Донбассе постановочные "референдумы" и заявила, что теперь считает эти регионы частью своей территории.

То, что ЕСПЧ признал жалобы допустимыми, - промежуточная победа для родственников погибших. Но рассмотрение по существу может затянуться.

Россия покинула Совет Европы, частью которого является Европейский суд по правам человека, и желания участвовать в дальнейших заседаниях не изъявляла. Для суда выход России из Совета Европы не помеха - он компетентен рассматривать дела, относящиеся к тому периоду, пока страна еще была частью международной организации.

Но возникнет сложность с доказательствами по делу, ведь они, скорее всего, находятся именно на российской территории.

На рассмотрение дела могут уйти годы, и даже если суд обяжет Россию выплатить компенсации родственникам погибших, на практике это решение рискует остаться символическим: еще летом в России приняли закон, по которому страна решила больше не исполнять решения ЕСПЧ.

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