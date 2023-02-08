Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800

Общее число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего утром 6 февраля на границе Турции и Сирии, по последним данным, превысило 7800 человек.

В Турции подтверждена гибель 5894 человек, более 34 тысяч пострадали, сообщил в ночь на среду, 8 февраля, вице-президент Турции Фуат Октай. В Сирии, по данным правительства и спасателей, которые работают в контролируемых повстанцами районах, погибли не менее 1932 человек. Агентство dpa, ссылаясь на данные сирийского министерства здравоохранения и организации "Белые каски", говорит о 2270 погибших в Сирии, и отмечает, что в общей сложности в обеих странах погибли уже более 8100 человек.

Эксперты опасаются, что количество жертв продолжит расти по мере продолжения поисково-спасательной операции. Работу спасателей осложняют неблагоприятные погодные условия.

"Гонка со временем"

"Сейчас это гонка со временем. С каждой минутой, с каждым часом шансы найти выживших уменьшаются", - заявил в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам представительницы ВОЗ Адельхайд Маршанг, землетрясение в Турции и Сирии могло затронуть до 23 млн человек. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер высказал опасение, что под завалами погибли тысячи детей.

Землетрясение магнитудой 7,8

Землетрясение магнитудой 7,8, за которым несколько часов спустя последовало второе, почти столь же мощное, разрушило тысячи зданий, включая больницы, школы и жилые дома, оставив без крова бесчисленное множество людей в Турции и на севере Сирии.

Лидеры зарубежных стран выразили соболезнования в связи с разрушительной природной катастрофой и предложили всестороннюю поддержку. ООН объявила о выделении 25 млн долларов на помощь пострадавшим от землетрясения.

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