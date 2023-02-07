Украинская разведка: «Газпром» создает собственную частную военную компанию

Российская компания «Газпром нефть» создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО «Газпром нефть» с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стафф-центр» с долей 30%", - сообщают в ГУР.

В разведке отмечают, что при создании "организации", правительство России ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале новосозданной "организации" не может быть менее 50%.

"Таким образом в России продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина", - отмечают в ГУР.

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