Польша принимает дополнительные меры по укреплению ее оборонного потенциала на фоне приближения первой годовщины войны России в Украине.
По крайней мере три пусковых установки были замечены в варшавском аэропорту Бемово.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак на днях написал в "Твиттере", что переброска комплексов с базы в Сохачеве в центральной части Польши в Варшаву является "важным элементом подготовки" 3-й Варшавской ракетной бригады.
ЗРК "Пэтриот" являются частью многомиллиардных закупок Польшей вооружений у США, Южной Кореи и других стран.
Польша также получила комплексы "Пэтриот" у Германии, чтобы усилить свою ПВО на востоке страны, где в прошлом году упали сбившиеся с курса ракеты со стороны Украины, убив двух мирных жителей.
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