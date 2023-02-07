Украина и Запад заявляют о скором российском наступлении. Каким оно может быть?

Россия готовит в Украине новое большое наступление, которое начнется в ближайшие две недели. Такие предупреждения в последнее время звучат от украинских и западных официальных лиц, они же содержатся в публикациях со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Как будут развиваться события на фронте?

Если верить высказываниям украинских чиновников и публикациям СМИ, под угрозой сразу несколько направлений: южная часть Донецкой области, район Мелитополя, окрестности городов Бахмут и Угледар, где давно идут ожесточенные бои, а также Лиман на западе Луганской области, освобожденный украинской армией во время осеннего наступления.

Статьи по теме: Financial Times: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней

"Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения. Мы увидим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", — заявил в воскресенье вечером президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что Россия начнет наступление, на минувшей неделе предупреждали министр обороны Украины Алексей Резников и глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Они говорят, что наступление должно начаться к 24 февраля — в этот день исполнится год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Наконец, издание Financial Times написало со ссылкой на неназванного "советника украинской армии", что Киев получил "очень надежную информацию" о том, что наступление может начаться в ближайшие 10 дней.

Где может начаться наступление?



Косвенным признаком того, что российская армия действительно готовит наступление, стала ее активность на нескольких направлениях.

Как рассказал в интервью "Украинской правде" министр обороны Украины Алексей Резников, сейчас наиболее серьезные группировки российской армии находятся на востоке и юге.

В Донецкой области линия фронта вдается в российские позиции несколькими клиньями: в районе Угледара, где ожесточенные бои продолжаются с ноября; возле Авдеевки; в районе города Бахмут, который пытаются окружить и захватить российские войска вместе с ЧВК "Вагнер".

Каждый подобный выступ потенциально может превратиться в окружение, однако до сих пор продвижение российских войск в районе Донецка было крайне медленным. Эти районы готовились к обороне еще до начала вторжения.

С другой стороны, захват Донбасса — политическая задача, поставленная российским руководством, и вероятность того, что наступление начнется в этом регионе, довольно высокая, рассказывал в интервью газете Washington Post начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, в 2023 году Россия будет фокусироваться именно на захвате Донецкой и Луганской областей.

Второе опасное направление — Запорожская область. Здесь линия фронта слишком близка к железнодорожной ветке, которая проходит через Федоровку, Камыш-Зарю и Волноваху. Эта линия важна для снабжения всей группировки российских войск на юге Украины, и поэтому идея отодвинуть линию фронта на север может выглядеть для россиян очень заманчивой.

Как рассказал Financial Times украинский военный источник, Россия увеличивает группировку на юге Донецкой области, разворачивая дополнительные силы в селах вокруг оккупированного Мариуполя.

Под угрозой и район города Кременная на западе Луганской области — еще недавно он был очевидной целью осеннего наступления ВСУ, однако взять его не удалось. Теперь там идут бои и не исключено, что российские войска могут начать наступление в сторону близлежащего Лимана, отвоеванного украинцами осенью.

"На этой неделе российско-оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, а также развернули мощное наступление в направлении Лимана", — сообщила в субботу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В меньшей опасности, по общей оценке, остаются направления со стороны Беларуси к столице Украины и из Брянской, Курской и Белгородской областей России — через государственную границу. Приграничные населенные пункты периодически подвергаются обстрелам, но пока активность со стороны российской армии на этом участке невелика.

Как готовят наступление?





Наступать намного сложнее, чем обороняться. При подготовке наступления штаб любой армии сталкивается с довольно сложной задачей. С одной стороны, нужно накопить силы для удара, потому что количественный перевес — важнейший фактор успеха. С другой — необходимо сделать так, чтобы противник не накопил резервы и удар не превратился в ловушку.

При этом надо не только накапливать силы вторжения, но и производить другие приготовления: нужны запасы топлива, боеприпасов, полевые госпитали.

В современной войне сделать это скрытно очень сложно — обе стороны используют беспилотные летательные аппараты, радары, спутниковые снимки и другие разведывательные средства, которые позволяют выявить ударную группировку еще на стадии развертывания.

Обеспечить внезапность можно скрытным развертыванием. Российская армия отрабатывала такие приемы на учениях, в частности в 2021 году в Беларуси. Правда, тут все зависит от масштабов — даже в глубоком тылу затруднительно скрыть развертывание крупной группировки.

Перед началом летнего наступления ВСУ смогли обеспечить скрытность развертывания ударной группировки, но это наступление было не таким масштабным.

Еще один способ обеспечить наступающим силам преимущество — отвлекающие удары, которые заставляют противника рассредотачивать резервы.

Принято считать, что наступающие силы несут потери по отношению к обороняющимся в пропорции 3 к 1. Соответственно, важно не только обеспечить перевес ударной группировки, как минимум, в таком соотношении, но и не дать обороняющимся накопить силы.

В конце лета ВСУ активно действовали в районе Херсона, отвлекая на себя внимание российского командования, прежде чем ударить совсем в другом месте (и потом продолжить под Херсоном).

На подготовку Россией нового наступления может как раз указывать то, что его признаки, судя по открытым данным, наблюдаются на нескольких направлениях сразу.

Еще труднее судить о том, какой оно будет носить характер. Если Россия намеревается прорвать фронт и совершить глубокое наступление с решительными целями на всю глубину обороны с окружением группировок ВСУ, то сделать это можно только при многократном превосходстве сил.

Теоретически российская армия в состоянии накопить их в одном месте, но чтобы такой прорыв был успешным, это нужно сделать максимально скрытно, что при существующем уровне разведки кажется трудноосуществимым.

Другой вариант — продолжение тактики медленного продвижения за счет усиления войск на определенном участке или сразу на нескольких. В такой ситуации Россия может использовать общее численное превосходство в живой силе, бронетехнике, авиации и артиллерии. Но медленный темп может позволить Украине подтянуть резервы и сдержать напор.

Когда?



Помимо символической даты 24 февраля, к которой, как многие опасаются, Россия может приурочить новое наступление, есть еще два обстоятельства, которые могут подхлестнуть российский генштаб в планировании наступлений. Это погода и западное вооружение, которое начнет получать ВСУ.

В последние несколько недель в программе военной помощи Украине произошел настоящий прорыв — Украине пообещали поставки основных боевых танков, тяжелых БМП, артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, зенитно-ракетных комплексов и много другого.

Что-то из обещанного Западом попадет в Украину быстрее, что-то — медленнее. Поставки могут растянуться на несколько месяцев. Однако известно, что первый танк Leopard 2 отправился в Украину в минувшую субботу. В этот же день британская армия рассказала, что украинские экипажи танков Challenger 2 уже вовсю учатся применять машины на поле боя.

В ближайшее время ВСУ начнут получать новую технику, и даже совсем небольшое ее количество усилит украинскую армию.

Время помогает и России — она нуждается в нем для того, чтобы как можно лучше подготовить мобилизованных осенью людей. Сейчас, по оценке Кирилла Буданова, у России на фронте около 326 тысяч военных.

Украинский военный советник в анонимном интервью Financial Times предположил, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения. "Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Их усилили подразделения ВДВ и морской пехоты. Это не водители автобусов и не учителя", — цитирует его газета.

Наконец, фактор погоды. В апреле начнется распутица, которая сделает местность вне дорог труднопроходимой даже для легкой гусеничной техники. Российская армия уже столкнулась с этим в самом начале вторжения. Поэтому "метеорологическое окно" для наступления уменьшается с каждым днем.

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