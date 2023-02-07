"Медиазона": вторая волна вербовки в "ЧВК Вагнера" идёт со скрипом

Вербовщики "ЧВК Вагнера" начиная с декабря прошлого года по второму разу объезжают российские колонии, предлагая заключённым воевать в Украине в обмен на освобождение. Об этом пишет "Медиазона", опубликовавшая большой материал о второй волне вербовки. Как утверждает издание, в этот раз заключённых в ряды "ЧВК Вагнера" вступает значительно меньше, чем летом и осенью, когда, по оценкам, из колоний на войну отправились десятки тысяч заключённых.

Как отмечает "Медиазона", теперь вербовка заключённых производится "не так торжественно", как в первый раз: "вся колония больше не выстраивается на плацу, а сам Евгений Пригожин больше не прилетает на вертолете – обходятся вербовщиками рангом пониже". Как утверждают источники издания в колониях, завербовать удаётся в разы меньше людей, чем летом, в том числе и потому, что как новостные сообщения с фронта, так и разговоры с завербованными бывшими заключёнными убедили многих, что риск гибели на войне очень высок, а помилование не гарантировано. "Медиазона" приводит слова одного из заключённых, который ссылается на свой разговор с воевавшим под Бахмутом бойцом ЧВК. "Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", – утверждает заключённый.

Как пишет "Медиазона", основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин и его подчинённые начали кампанию, призванную убедить заключённых всё же ехать на войну, – в частности, подчёркивая, что первая группа завербованных уже получила помилование и вернулась домой.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек. К началу февраля "Медиазона" смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключённых – реальные цифры могут быть существенно большими.

О второй волне набора в "ЧВК Вагнера" ранее писали например, правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин, а также издание "Вёрстка" и ряд телеграм-каналов.

"ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

Минобороны России – после прямого призыва Пригожина - один раз упоминало его в своих сводках, сообщая о взятии Соледара в Донецкой области. Как правило, в сводках ЧВК фигурирует как отряды неких добровольцев. Известно, что "ЧВК Вагнера" играет важную, а по словам Пригожина – главную роль в штурме города Бахмут.

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.

Верховная рада Украины в понедельник признала "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина международной преступной организацией. Ранее такое же решение приняла администрация США. Британские СМИ писали, что Лондон рассматривает вопрос о признании организации террористической - что приравняло бы её к таким структурам, как "Аль-Каида" или "ИГ".

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