Давид Арахамия: Кирилл Буданов сменит Алексея Резникова на посту министра обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников будет переведен на другую государственную должность, заявил в воскресенье Давид Арахамия, представитель партии «Слуга народа», к которой принадлежит президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Арахамии, министерство обороны страны возглавит Кирилл Буданов, глава военной разведки ГУР.

Арахамия не сказал, когда будет официально оформлен этот шаг. Резников пока не прокомментировал случившееся.

"Война диктует изменения в кадровой политике, – заявил Арахамия в «Телеграме». – Время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это то, что происходит сейчас и будет происходить в будущем... Враг готовится к наступлению. Мы готовимся защитить себя и вернуть то, что нам принадлежит".

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