Блогера Веронику Белоцерковскую приговорили к девяти годам. Это самый большой срок по статье о "фейках"

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор блогеру Веронике Белоцерковской. Ей назначили девять лет по делу о "военных фейках" — столько, сколько просил прокурор. В итоге приговор Белоцерковской стал самым жестким на данный момент по статье о "фейках" о российской армии.

Белоцерковская (Belonika) — одна из первых, против кого в России в середине марта возбудили дело по статье о распространении "фейков" о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали несколько антивоенных постов, которые блогер, родившаяся в Одессе, опубликовала в своем инстаграме.

Белоцерковская ведет блог в Instagram, где у нее более 1,3 млн подписчиков, и издает книги с кулинарными рецептами. Она также основала петербургский журнал "Собака.ru", ей в разное время принадлежали журналы Time Out, "Аэрофлот" и сайт Woman.ru.

Белоцерковскую судили заочно, поскольку она находится за границей (по данным СМИ, она живет во Франции). В июле прошлого года российский минюст объявил ее "иностранным агентом".

Защитница Белоцерковской в суде утверждала, что она "живет за границей в полной дезинформации, под давлением зарубежных СМИ", и свои посты она писала "в состоянии сильного потрясения, а не умышленно".

Обвинение требовало приговорить Белоцерковскую к девяти годам колонии. Столько и дал суд. Приговор Белоцерковской стал самым жестким по статье о "фейках" об армии.

Ранее такой же срок обвинение запрашивало для публициста Александра Невзорова. В итоге суд заочно приговорил его к восьми годам колонии (Невзоров также находится не в России).

Реальные сроки по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ получили политики Алексей Горинов и Илья Яшин. Горинова приговорили к семи годам колонии, Яшина — к восьми с половиной.

О первом заочном приговоре по статье о "военных фейках" стало известно в конце января — Басманный суд приговорил к восьми годам лишения свободы уехавшего из России экс-полицейского Олега Кашинцева. Вторым был Невзоров, Белоцерковская стала третьей заочно осужденной по этой статье.

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