Всего за несколько дней в Альпах под лавинами погибли 10 человек

Deutsche Welle

В Альпах за последние несколько дней выпало более одного метра свежего снега. В австрийском Тироле и ряде соседних стран введен второй из пяти уровней предупреждения о лавиноопасности по европейской шкале.