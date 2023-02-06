Землетрясение в Турции и Сирии: погибли более 300 человек

В результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии погибли более 300 человек. Число жертв катастрофы в Турции составило как минимум 76 человек, пострадали не менее 440, передает утром в понедельник, 6 февраля, агентство Anadolu со ссылкой на Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). В Сирии - не менее 230 погибших и около 600 раненых, сообщает государственное телевидение в Дамаске, ссылаясь на министерство здравоохранения.

Землетрясение магнитудой 7,4

По данным Afad, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясениемагнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

Разрушены десятки зданий, число погибших растет

В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. В городе Диярбакыр - 17 зданий, сообщили местные власти. В провинции Османие рухнули 34 здания, известно о пяти погибших, сообщил губернатор региона. В другом регионе - провинции Шанлыурфа по состоянию на 6.00 по местному времени известно о 10 погибших, пишет агентство AP.

"По предварительным данным, обрушились 16 зданий. Погибли 10 граждан. Мы призываем граждан освободить дороги для проезда спасателей", - сообщил губернатор провинции. Полный масштаб разрушений пока неясен.

Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги. "В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы", - заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, уточнив, что после первого землетрясения зарегистрированы еще шесть крупных толчков магнитудой более 6.

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