Украина: у нас есть резервы, чтобы сдержать новое российское наступление

Алексей Резников подчеркнул, что Украина не будет использовать обещанное США оружие большей дальности для ударов по российской территории.

Украина ожидает возможного крупного российского наступления в этом месяце, но у Киева есть резервы, чтобы сдержать силы Москвы, даже несмотря на то, что не все последние военные поставки Запада будут доставлены вовремя.

Об этом заявил в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников.

В ходе состоявшейся пресс-конференции Резников сказал, что Россия может приурочить новое наступление в феврале к символической дате первой годовщины своего вторжения, но что с военной точки зрения ресурсы Москвы для этого не готовы.

Между тем, согласно сообщению агентства Reuters, в результате российского ракетного обстрела Харькова в воскресенье, одна из ракет попала в жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что ситуация на востоке Украины становится все более напряженной в связи с новой волной российских обстрелов в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Николаевской областях.

Резников также заявил в воскресенье, что Украина не будет использовать оружие большей дальности, обещанное США, для ударов по российской территории и будет наносить удары только по российским подразделениям на оккупированной украинской территории.

Напомним, что в пятницу США подтвердили, что новые ракеты, которые будут включены в пакет военной помощи США на сумму 2,175 миллиарда долларов, удвоят дальность ударов, которые сможет наносить Украина.

«Мы всегда официально говорим нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставляемое иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории», – сказал Резников журналистам на пресс-конференции.

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