Экс-премьер Израиля: переговоры РФ и Киева потеряли смысл после Бучи

В начале войны Россия и Украина были готовы пойти на серьёзные уступки и рассмотреть разные способы урегулирования конфликта. Но всё это потеряло всякое значение после того, как вскрылись факты убийств мирного населения в Буче. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Почти пятичасовое интервью журналисту Ханоху Дауму он опубликовал в ютьюбе.

Беннет рассказал о своей встрече с президентом России в субботу, 5 марта 2022 года, в Сочи. По его словам, он стал первым иностранным лидером, с которым встретился Владимир Путин.

Беннет – первый ортодоксальный премьер-министр Израиля. Он вылетел на переговоры с Путиным в шаббат. Верующим евреям в этот период нельзя путешествовать. Исключения делаются лишь в исключительных случаях, обращает внимание издание The Times of Israel.

Беннет рассказал, что в начале войны за посреднической помощью к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский. После этого израильский премьер провел серию отдельных переговоров с обоими лидерами и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все действия согласовывались с США, уточнил Беннет.

Кроме того, на переговорах Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет.

По словам бывшего премьера Израиля, до событий в Буче он считал, что перемирие возможно, но не все лидеры западных стран с этим соглашались, так как не хотели поощрять агрессию Кремля. "Есть еще другой вопрос, возможно, шанс и был, но достойно было бы заключить такое перемирие?", — подчеркнул Беннет.

Кроме того, бывший премьер-министр Израиля, заявил, что Путин обещал ему "не убивать Зеленского". По неподтверждённым данным, с начала российского вторжения было предотвращено несколько покушений на Зеленского. СМИ писали, что в операциях по возможному убийству украинского лидера участвовали наемники из "ЧВК Вагнера", а также чеченский спецназ.

Беннет передал слова Путина украинскому лидеру, и через пару часов Зеленский записал видео, в котором сказал, что ничего не боится.

Беннет также упомянул первую встречу с президентом России в Сочи в октябре 2021 года. Во время переговоров Беннет передал Путину просьбу Владимира Зеленского о встрече. В ответ российский президент заявил, что "Украиной руководят нацисты", сообщил экс-премьер Израиля.

Офис президента Украины интервью Беннета пока не комментировал.

И Москва, и Киев периодически заявляют о возможности вести переговоры. При этом каждая сторона имеет свои условия. Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая аннексированный Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.

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