В Австралии после нападения акулы скончалась девушка

На западе Австралии после нападения акулы скончалась 16-летняя девочка. Трагический инцидент случился 4 февраля в реке Суон в пригороде Перта, сообшает ВВС со ссылкой на официальные лица.

Юная девушка вместе с друзьями каталась на гидроциклах по реке в пригороде Фримантл. Инспектор полиции Западной Австралии Пол Робинсон заявил, что девочка могла прыгнуть в воду, чтобы поплавать с дельфинами, замеченными поблизости. После чего на подростка напала акула.

По словам Робинсона со ссылкой на экспертов, присутствие акул на том участке реки, где произошла трагедия, весьма необычно.

В среднем в Австралии ежегодно происходит около 20 нападений акул, большинство из которых фиксируют в штатах Новый Южный Уэльс и Западная Австралия. В 2021 году в результате нападения акул в Австралии погибли два человека, а в 2020 году — семь.

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