"Новая газета": Россия готовится к новому наступлению в Украине

Россия готовится к новому наступлению в Украине, сообщил источник "Новой газеты Европа" в штабе российской группировки войск, воюющих на украинских территориях.

Собеседник издания не уточнил, на каком именно направлении РФ собирается наступать. Опрошенные газетой эксперты считают, что войска России могут попытаться отодвинуть линию фронта от аннексированной части Донбасса и Крыма, предпринять попытку наступления в Запорожской области или в сторону Волыни с территории Беларуси.

По словам источника "Новой газеты Европа", российские генералы готовы "пустить на фарш" десятки тысяч военнослужащих в угоду прихоти высшего командования. При этом они не принимают в расчет никакие очевидные опасности нового маневра, утверждает он.

"Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок, — говорит собеседник. — Скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, — невозможно".

Среди других проблем в ходе нового наступления РФ источник назвал сложность захвата новых территорий и городов, их дальнейшее удержание, а также неизбежное растягивание линии фронта и трудности с подвозом продовольствия и боеприпасов.

"В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают „языков". В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь", — заявил российский военный.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия собирается предпринять новое наступление в Украине, в том числе на Киев, в первые месяцы 2023 года. Для этого якобы в российскую армию намерены мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих, утверждали в военной разведке Минобороны Украины. В ведомстве ожидают, что российская армия будет наступать в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться — в Херсоне и Крыму

По словам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, активизация боевых действий может начаться к марту. В свою очередь Украина, говорил он, тоже планирует крупное наступление по всей стране — "от Крыма до Донбасса". Для этого представители украинских властей активно просят у западных союзников новое вооружение. Они уже добились согласования поставок танков, а теперь намерены получить западные истребители.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!