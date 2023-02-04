Между Путиным и Западом. Как арабский мир относится к войне в Украине

Российская агрессия против Украины не распугала партнеров России в арабском мире. Их традиционное недоверие к Западу сыграло на руку Владимиру Путину. Некоторые старые связи война упрочила, другие - не ослабила. Но ни одна страна на Ближнем Востоке и Северной Африке не отвернулась от России, несмотря на уговоры Запада.

Война в Украине добавила геополитического веса региональным державам. Египет, Иран, Турция и страны Персидского залива вот уже год балансируют между Западом и Россией и не упускают возможности вести дела и диалог как с Кремлем, так и с США, Европой и их союзниками.

Арабский мир любит силу, а Путин продемонстрировал силу в Украине, говорил Би-би-си полгода назад эксперт Фабрис Баланш из Вашингтонского института политики Ближнего Востока.

И сейчас, спустя год после начала войны, неудачи на поле боя не отпугнули верных сторонников Путина среди арабов, говорит он. Они не любят Запад, ненавидят колониальное прошлое и в поиске места в новом мире готовы играть вдолгую, ставя на Россию и Китай, а не на западный мир.

"Если Путин проиграет войну, возможно, что-то изменится, - допускает Баланш. - В противном случае все останется как есть".

Ужасы далекой войны никак не влияют на общественное мнение в регионе, где многолетние и кровопролитные конфликты - обычное дело. В некоторых из них НАТО была противником, в других бездействовала. Европа и США не давят на Израиль, неохотно принимают беженцев.

В итоге доверие к Западу на нуле, и арабский мир не против допустить, что в украинской войне виноват не только Путин, но и НАТО.

Теперь, когда война перешла из острой фазы в затяжную и стали более ясны роли всех ее главных участников - России, Украины и Запада, - страны Ближнего Востока получили шанс заработать на ней и политический, и вполне реальный капитал.

"Поначалу среди некоторых стран были опасения и тревоги по поводу будущего, но время показало, что Россия устойчива и далека от серьезных кризисов", - считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам (некоммерческой организации, основанной распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2011 году).

"Санкции особо не действуют, и для арабских стран, заинтересованных прежде всего в экономических связях, это немаловажно и способствует тому, что отношения государств Ближнего Востока сохраняются позитивными с Россией", - полагает российский эксперт.

Страны арабского мира видят в европейской войне прежде всего возможность повысить свою значимость, предлагая в том числе услуги посредника в конфликте.

Или за, или не против



Сирия полностью зависит от своего главного союзника и безоговорочно поддерживает Россию во всем - она первая и единственная вслед за Россией признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР, она же проголосовала против мартовской резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию.

Другие страны Ближнего Востока и Северной Африки действуют более осторожно и гибко.

Алжир, Ирак, Иран и поначалу ОАЭ тогда от осуждения воздержались. Некоторые, как Марокко, предпочли вообще не участвовать в голосовании.

Иран за время войны в Украине упрочил связи с Россией, которая закупает иранские беспилотники для ударов по Украине (официально ни Иран, ни Россия это не подтверждают), а в фактическом провале переговоров о ядерной сделке видит дополнительные бонусы.

Страны Персидского залива увидели в росте цен на нефть и газ возможность заработать и помочь своим пострадавшим от пандемии коронавируса экономикам. Традиционные союзники Запада, они не чураются связей и с Россией.

Слова о новом миропорядке, о котором говорит Путин, воюя на чужой территории, - бальзам на душу многим странам арабского мира. Они больше не хотят довольствоваться ролью пешек в чьей-то большой игре, мечтая о большем.

"Возвращение России (на Ближний Восток) и рост влияния Китая позволяет странам региона лавировать между Западом, Россией и Китаем ради собственной выгоды", - убежден Баланш.

Турция уже превратилась в мощного регионального игрока, умеющего находить в противостоянии России и Запада козыри для себя. Президент Реджеп Эрдоган не рвет связи с Путиным: с одной стороны он продолжает тесное сотрудничество с Москвой, отказывается вводить санкции и не отменяет авиарейсы между странами, а с другой - поставляет Украине беспилотники и присоединяется к части ограничений, отказываясь, например, принимать карты российской платежной системы "Мир" и усложняя жизнь приезжим из России.

У Турции и России пересекаются интересы сразу в нескольких конфликтах региона - Сирии и Ливии. Эрдоган вместе с Путиным обсуждают будущее сирийского президента Башара Асада, а поддержка разных сторон ливийского конфликта не мешает тесному взаимодействию двух стран.

Другие государства региона, например, Саудовская Аравия, идут по такому же пути, балансируя между Россией и странами Запада, и при этом повышают свою значимость в регионе. Наследный принц Мухаммед бин Салман не прислушивается к призывам США и Европы увеличить добычу нефти, а Объединенные Арабские Эмираты не спешат закрывать двери для российских бизнесменов, желающих перевести деньги подальше от западных санкций.

Уговорить закрыть санкционные бреши отправился в ОАЭ, Оман и Турцию на этой неделе замминистра финансов США Брайан Нельсон. Но, как предполагает Кирилл Семенов, у США нет конструктивных предложений взамен, а простыми угрозами убедить их ужесточить подход к России не удастся.

Следуют собственным интересам и в Северной Африке. Россия сохраняет отношения с не дружащими между собой Алжиром и Марокко.

Алжир еще со времен СССР был традиционно больше лоялен России. Эта страна покупает у России оружие и выражает надежду присоединиться к блоку БРИКС (межгосударственному объединению Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР), уже получив благословение на это России и Китая. В 2021 году североафриканская страна стала третьим по величине покупателем российского оружия после Индии и Китая. При этом Алжир понимает выгоду от продажи газа Европе, не желающей иметь дело с Россией.

"Западные переговорщики обсуждают с нами Украину, но они также обеспокоены поставками газа. Это позволяет найти баланс между нашими интересами, особенно в обороне, и желанием Запада втянуть нас в конфликт, который не имеет к нам отношения", - цитирует Le Monde Diplomatique алжирского дипломата.

Марокко, традиционный партнер Запада, не хочет ссориться с Россией, учитывая ее роль в урегулировании кризиса вокруг Западной Сахары.

Не черно-белое



Отныне прежде традиционные союзники США и Европы не будут выбирать какого-то одного ведущего партнера, убежден Кирилл Семенов. Они будут продолжать сотрудничать со всеми сторонами, пока это соответствует их интересам.

"Они хотят отойти от прежнего деления холодной войны, когда существовало два лагеря - советский и западный, и стать самостоятельными игроками", - описывает новую реальность Фабрис Баланш.

Один из последних примеров: сразу после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Каире министр иностранных дел Египта Самех Шукри направился в Россию для встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Египет не только обсуждал увеличение поставок российского зерна (Россия и Украина до войны обеспечивали Египту 80% зерна), но и примерил на себя - вслед за Турцией и Саудовской Аравией - роль нового посредника в регионе, передав от имени американцев послание об Украине.

"Египет занял выгодную позицию, США вынуждены через них передавать предложения Москве", - комментирует Семенов.

Подобная "взвешенная" позиция, как охарактеризовал российский МИД египетский курс, - типичная для региона, стремящегося в новой реальности проложить свой путь.

"Черно-белого разделения в арабском мире на пророссийский/антизападный или антироссийский/прозападный не существует. Они действуют исходя из собственных национальных интересов", - соглашается директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона Мерисса Хурма.

Они могут осуждать конфликт, но в то же время извлекать выгоду из высоких цен на нефть, и это не делает их автоматически прозападными или антироссийскими.

Не наша война



Арабский мир в целом не слишком заботит очередная европейская война - далеко, да и своих проблем хватает.

Из 7835 респондентов опроса в мае прошлого года 66% сказали, что не имеют никакого мнения о происходящем.

Их волнуют прямые последствия вторжения - в виде растущих цен на нефть, дефицита зерна и роста инфляции.

"Ежедневные военные апдейты не волнуют арабскую аудиторию. Для многих война уже стала обычным делом, и они понимают, что она может продолжаться долгое время, как война в Сирии", - говорит обозреватель Службы мониторинга Би-би-си Ахмед Нур.

В украинском конфликте традиционные союзники США видят еще одну возможность диверсифицировать связи, особенно на фоне давно начавшегося постепенного ухода американцев из региона.

"У них есть ощущение, что американцы теряют позиции, а значит надо считаться с Россией, Китаем и другими евразийскими игроками", - говорит Фабрис Баланш.

В том же опросе респондентам предложили согласиться или не согласиться с высказыванием: "Мы не можем рассчитывать на США, поэтому нам надо больше обращать внимание на другие страны, такие как Россия и Китай" - 57% в ОАЭ, 55% в Саудовской Аравии и 53% в Кувейте ответили положительно.

С самого начала войны две темы нашли отклик в сердцах арабов: разница в отношении к беженцам из Украины, которых тепло приняли в Европе, и к беженцам из Йемена, Сирии и Афганистана, от которых Запад, как они считают, "отгораживается заборами", и проблемы палестинцев.

Они сравнивают то, как западный мир мобилизовался на помощь Украине, ввел санкции против России, развязавшей войну, но отказываются сделать то же самое в отношении Израиля за его атаки на сектор Газу, Ливан и Сирию и строительства поселений на палестинских территориях в обход международного права.

Россия - постоянный член Совбеза ООН - хочет влиять на каждый из конфликтов в регионе, обсуждая Сирию с Турцией, Ираном и Израилем отдельно, Ливию - с Турцией и Египтом, Западную Сахару - с Марокко и Алжиром. Не во всех конфликтах у нее есть достаточно веса, чтобы влиять на их исход, но тем самым она хочет показать, что ее рано списывать со счетов, говорят аналитики.

"Войной в Украине Россия ознаменовала желание порвать связи с бывшими партнерами в Европе. Разрыв с Западом - надолго, поэтому Россия постарается сохранить свое присутствие в регионе, и при возможности приумножить", - считает Ханна Нотт, старшая научная сотрудница Венского центра по вопросам разоружения и нераспространения.

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