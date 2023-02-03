Два друга Путина получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры

Двое друзей президента России Владимира Путина, бизнесмены Геннадий Тимченко и Борис Ротенберг, получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры. Заявки не были одобрены контрразведывательной Полицией безопасности. Об этом рассказывается в материалах Финского агентства новостей и газеты "Илталехти".

По данным журналистов, заключение у полиции безопасности оба раза не стала запрашивать Миграционная служба. При этом в случае с Тимченко процесс был организован так, что контрразведка просто не успела подключиться к делу, пишет "Илталехти". По утверждению анонимного источника издания внутри Полиции безопасности, процесс рассмотрения заявки был организован так, что все, кто мог на него повлиять, находились в летних отпусках.

Ротенберг и Тимченко запросили гражданство Финляндии в 1998 году. Заявка первого была одобрено условно в 2002 году, бизнесмену для получения финского паспорта потребовалось отказаться от российского. Позднее он его восстановил.

Заявка Тимченко была рассмотрена "непревзойдённо быстро", отмечает Финское агентство новостей. Он получил паспорт уже в 1999 году. На момент подачи заявлений Тимченко, в отличие от Ротенберга, уже был богат и вёл совместный бизнес с другом главы Миграционной службы, отмечает агентство.

Эту должность тогда занимал Матти Саарелайнен. Контрразведка начинала расследование его роли в получении Тимченко гражданства, следует из материала "Илталехти". Но расследование не удалось закончить из-за выхода чиновника на пенсию.

"Илталехти" пишет, что Тимченко был в зоне интереса Полиции безопаности. В начале 1990-х он приехал в Финляндию, чтобы возглавить компанию, основанную высланным из Швеции агентом КГБ. Под покровительством Путина компания привозила дешёвую нефть из окрестностей Санкт-Петербурга и продавала её с многократной прибылью. Сейчас состояние бизнесмена оценивается журналом Forbes в 11,3 миллиарда долларов.

Тимченко и Ротенберг попали в санкционные списки Евросоюза и США после вторжения России в Украину.

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