Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине танков

Президент России Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине западных танков, в том числе и немцких "Леопардов". По его словам, "применением бронетехники дело не закончится". Об этом он заявил в своём выступлении на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Путин утверждает, что Россия вновь вынуждена "давать отпор агрессии коллективного Запада". Он также заявил о некой идеологии нацизма, которая создаёт угрозы для безопасности страны. По его словам, современная война с Россией будет другой.

"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев." - заявил Путин.

Ранее высшие российские чиновники и Путин заявляли, что при вторжении в Украину ставят своей целью "денацификацию" страны: что именно имелось ввиду под этим термином не пояснялось

В январе США объявили о готовности поставить 31 танк "Абрамс", а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков "Леопард", а также даст разрешение другим странам на поставки "Леопардов" Украине. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам "крайне опасным". "Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него", – сказал Нечаев.

В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. "Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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