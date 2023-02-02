"У меня нет морального права просить у украинцев прощения". Рассказ российского офицера, не желавшего воевать

Бывший российский офицер утверждает, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену, в них стреляли и угрожали им изнасилованием.

Константин Ефремов — офицер самого высокого ранга, согласившийся рассказать об этом открыто. В интервью "Би-би-си" он рассказал, что в России его теперь считают предателем и перебежчиком.

По его словам, в одном из мест на юге Украины "допросы, пытки продолжались неделю. Каждый день, по ночам, иногда и дважды в день".

Ефремов много раз пытался уволиться из армии по собственному желанию, но в конце концов уволили его. Теперь он бежал из России.

При помощи фотографий и военных документов, предоставленных Ефремовым, "Би-би-си" смогла подтвердить, что в начале войны он действительно был в Украине — в Запорожской области, в том числе в городе Мелитополе. Бывший российский офицер утверждает, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену, в них стреляли и угрожали им изнасилованием.

В статье содержатся детальные описания пыток.

Экран компьютера мигнул, оповещая о видеозвонке.

Затем появилась картинка. Комната. Человек, сидящий в кресле. Ему есть что рассказать.

Он — русский офицер. По меньшей мере, был им в недавнем прошлом. Он пытался уволиться из армии, и в конце концов его уволили. И он покинул Россию.

В прошлом году бывший военный, с которым я собираюсь говорить, был направлен в Украину. Он согласился рассказать мне о преступлениях, свидетелем которых, по его словам, он там стал.

Константин Ефремов в звании старшего лейтенанта командовал взводом разминирования 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне.

"В этой должности я убыл на учения, на тот момент мы только это знали, что это учения, — говорит Константин. — 10 февраля 2022 года я прибыл в Крым на полигон. Никто не верил, что будет война. Все верили, что будут учения. Даже старшие офицеры, я уверен, не знали".

Начало войны

"Мы все находились в населенном пункте Джанкой, это север Крыма близко к границе с Украиной, — рассказывает Константин. — Рано утром 24 февраля услышали раскаты артиллерии. У всех пропали всякие сомнения: война началась".

Константин вспоминает, как они наносили белой краской букву Z на технику, перематывали скотчем ногу и руку в качестве опознавательных знаков. В считанные дни Z стал символом того, что Кремль называет специальной военной операцией.

В тот момент он понял, что не хочет быть участником этой войны.

"Я решил уволиться. Подошел к своему командиру, объяснил ему свою позицию. На что он повел меня к более старшему командиру, начальнику штаба дивизии".

"Начальник штаба меня отчитал, обозвал предателем, изменником, трусом. Сказал, что прострелит мне ногу".

"Я его выслушал, развернулся и ушел. Оружие свое я оставил своему непосредственному командиру, сел в такси и уехал. Я решил… прибыть в расположение части, которое находится в Грозном, написать рапорт на увольнение и пройти процедуру увольнения. Но не успел я уехать далеко, как мне позвонили мои товарищи, сослуживцы, сказали, что полковник построил весь личный состав и объявил им о моем поступке, пообещал посадить меня в тюрьму от семи до 10 лет за дезертирство и сказал, что передал мои данные в полицию".

Узнав это, Константин позвонил военному юристу, тот посоветовал вернуться и подать рапорт своему командиру.

"Я сейчас понимаю, что мне надо было плюнуть на все это и выехать, — говорит он. — Но я был в таком состоянии, что трудно было принимать какое-либо решение. Было непонятно и страшно… Я понимал, что меня могут наказать так, чтобы другим было неповадно".

Он вернулся в Джанкой и написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Но командиры отказались принять рапорт.

Константин настаивает на своей антивоенной позиции. Он уверяет меня, что не принимал участия в операции по аннексии Крыма, не воевал на востоке Украины. В 2014 году Россию обвиняли не только в том, что она поддерживала местных сепаратистов, но и в том, что она направила туда своих военных. Константин также сказал мне, что не участвовал в российской военной операции в Сирии.

"Я три года перед этой войной занимался разминированием чеченской земли, которая пережила две войны. Я любил свою работу, я считал, что я приношу пользу".

Приказ — в Украину

Константина поставили временно командовать стрелковым взводом в сводном батальоне. 27 февраля он и его подразделение получили команду выдвигаться в сторону Украины.

"Мы погрузились на машины и двинулись колонной в сторону границы, пересекли ее и, не останавливаясь, двигались до самого Мелитополя".

Следующие 10 дней он провел на военном аэродроме, который был захвачен российскими войсками.

"Там я увидел первые случаи мародерства, — вспоминает он. — Солдаты и офицеры тащили все подряд. Видел, как они облазили все самолеты, подсобные помещения. Один военнослужащий откуда-то вынес газонокосилку и сказал гордым голосом: "Вот отнесу домой, будем возле казармы траву косить". Тащили весь хлам ненужный, ведра, топоры, велосипеды, запихивали это все в свои "Камазы".

Константин отправил нам две фотографии, которые он снял на аэродроме в Мелитополе. На фото — транспортные самолеты и горящее здание. Эта и другие присланные им фотографии и документы позволили нам верифицировать личность Константина, его звание и передвижения по территории Украины весной 2022 года. С помощью онлайн-карт удалось подтвердить достоверность фотографий с аэродрома в Мелитополе. А местные жители рассказали "Би-би-си", что на еще одном фото село в Запорожской области Украины, где, по словам Константина, он нес службу.

Около полутора месяцев ему и еще восьмерым солдатам под его командованием было поручено охранять подразделение российской артиллерии в Запорожской области.

"Мы спали на улице все это время, — вспоминает Константин. — Голодали, охотились на зайцев, фазанов. Воду экономили. Ну, в такие тяжелые условия попали. Мне запомнился случай, когда мы наткнулись на огромный особняк… Подошли, а там уже боец к нам выходит, говорит, мы здесь живем, мы бойцы 100-й бригады моздокской… Дом этот был явно очень богатого человека… Дорогие трактора… Пруд с японскими карпами", — рассказывает Константин.

"Солдаты, которые там жили, они были натуральное быдло. Имея столько еды в изобилии, в холодильниках, живых свиней. Там в этом особняке можно было пережить ядерную войну. А они вместо этого ловили и ели японских карпов".

Допрос

В апреле подразделению Константина поручили охрану "штаба тыла" в городе Бильмак (Каменка) в Запорожской области. Допросами пленных украинцев там занимался полковник.

"В один из дней туда привезли троих украинских военнопленных, — вспоминает Константин. — Один из них признался в том, что он снайпер. При этих словах у полковника загорелись глаза. Он бил его, спускал штаны, спросил, ты женат? Тот отвечает, что, мол, да. Полковник говорит, несите швабру, сейчас мы из тебя сделаем девочку и отправим видео твоей жене".

В Кремле очень хотят убедить россиян в том, что в Украине Россия борется с фашистами, неонацистами, ультранационалистами. Ложный нарратив призван дегуманизировать украинцев в глазах российской общественности и военнослужащих российской армии.

"Однажды полковник спросил пленного, назови мне националистов, кого ты знаешь в своем полку, взводе. А парень не понимает вопроса, мы, говорит морская пехота Вооруженных сил Украины. За это полковник избил его, выбил несколько зубов".

"Приставлял пистолет к голове парня, у которого была повязка на глазах, говорил: я сейчас посчитаю до трех, а потом прострелю тебе голову".

"Считал, потом стрелял рядом с головой. Слева или справа от головы. Выстрелит рядом с одним ухом, потом другим. Он его оглушил, и тот не слышал, какие полковник задает вопросы. А он кричать начал. Я говорю, товарищ полковник, он вас не слышит, вы его оглушили. Он мне говорит: он обманывает. Вот эти допросы, пытки, продолжались неделю. Каждый день, или ночь, иногда два раза в день приводили".

"Пленники содержались в гараже. Полковник запретил кормить их нормальной пищей и велел давать им только воду и хлебцы. Я попросил ребят, давайте накидаем им сена, чтобы на голой земле не спали. Мы положили им сена ночью, чтобы нас никто не видел. Мы старались подкинуть им горячего чая, сигарет".

"Полковник дошел до того, что, в очередной раз допрашивая пленника, прострелил ему руку, не задев кости, и правую ногу, сломав кость. Мои ребята оказали ему помощь, увели в гараж. Я подходил к офицерам, не к полковнику, он невменяемый, говорю: надо везти раненого в госпиталь, он к утру истечет кровью, умрет. На что они мне сказали, ничего с ним не случится, утром отвезешь".

"Мы переодели его в российскую форму и отвезли в госпиталь. Я сказал ему: не говори, что ты украинский военнопленный, или врачи откажутся тебе помогать или кто-то из раненых услышит и застрелит тебя там же. Мы их не сможем остановить".

Офис ООН по правам человека документировал случаи плохого обращения с военнопленными войны в Украине. Представители ООН опросили более чем 400 пленных, как украинцев так и россиян.

"К сожалению, мы обнаружили случаи пыток и плохого обращения с военнопленными с обеих сторон", — говорит Матильда Богнер, глава мониторинговой команды ООН в Украине.

"Если сравнить нарушения, пытки и плохое обращение с украинскими военнопленными происходит почти на каждой стадии пленения. И по большей части, условия содержания хуже в России или оккупированных районах Украины".

"Для украинских военнопленных наихудшие случаи пыток или плохого обращения обычно происходят во время допросов. Их могут подвергнуть электрошоку и целому спектру пыточных методов, включая подвешивание и избиения. Когда они прибывают в места содержания, там происходят так называемые "приветственные побои" (в российских тюрьмах они известны как "приемка" — "Би-би-си"). Им также не выдают достаточно еды и питья".

Российские военнопленные также сообщали о побоях и пытках электрошоком.

"Любая форма пыток или плохого обращения запрещены международным правом, — напоминает Матильда Богнер. — Это неприемлемо ни для одной из сторон".

"Би-би-си" не может в деталях подтвердить утверждения Константина Ефремова, но они соотносятся с другими заявлениями об издевательствах над украинскими пленными.

Российское Министерство обороны не ответило на запрос о комментарии в связи с утверждениями Константина Ефремова.

Отъезд

Несколько недель спустя, уже в Крыму, Константин вернулся в свою роту по разминированию. Но, как оказалось, ненадолго.

"Шесть человек и я приняли решение [уволиться из армии], — рассказывает Константин. — Уехали прямо из леса, где мы были дислоцированы, в Джанкой. А дальше своими силами. За мной приехал друг из Владикавказа, он меня забрал".

"27 мая я прибыл в свою воинскую часть в Грозном, в Ханкале, и написал рапорт… Меня стали переубеждать. Офицеры, которые ни одного дня не были в Украине, рассказывали мне, что я трус и предатель. Не дали мне уволиться по собственному желанию, подвели под увольнение за несоответствие занимаемой должности".

Константин, показал нам письма военного руководства.

В одном документе он обвиняется в "уклонении от исполнения обязанностей военной службы" и невыполнении приказа вернуться в Украину. Это описано как "совершение грубого дисциплинарного проступка".

В другом письме говорится о "досрочном увольнении с военной службы… в связи с невыполнением условий контракта".

"После 10 лет службы меня обвинили в предательстве, дезертирстве только потому, что я не хотел убивать людей, — говорит Константин. — Но я рад, что я теперь свободный человек, что мне не придется кого-то убивать или быть убитым самому".

Он смог уйти из армии. Но это не означало, что его не могут вернуть на войну.

После объявленной президентом Путиным в сентябре 2022 года так называемой "частичной мобилизации" сотни тысяч граждан России были призваны в ряды армии и отправлены воевать в Украине.

"Я понимал, что меня в покое не оставят. В тот момент, когда гребут всех подряд, меня, офицера, который был уже там, точно не оставят в покое".

"Сотрудники военкомата специально приезжали, дежурили, караулили меня у моего дома. Я снял квартиру и прятался на съемной квартире. Я от соседей прятался, потому что охота на ведьм началась, их мужа, сына, брата забрали на войну, а тут какой-то молодой человек ходит взад-вперед. Я знал случаи, когда ребята прятались, а соседи вызывали полицию, чтобы их забрали. Я не хотел прятаться как загнанная собака".

Константин связался с правозащитной группой Gulagu.net, которая помогла ему выехать из России.

Я спросил Константина, что он думает о тех россиянах, которых много, — поддерживающих решение Владимира Путина вторгнуться в Украину?

"Я не знаю, что у них в голове. Как можно было позволить себя так одурачить? — возмущается Константин. — Когда они идут на рынок, они ожидают, что их обманут, обсчитают или обвесят. Они не доверяют своим женам, мужьям. А человек, который обманывает их 20 лет, они готовы по его слову убивать и сами умирать. У меня это не укладывается".

"Я прошу прощения у всего украинского народа, что я с оружием в руках пришел незваным гостем к ним в дом. И я благодарю Бога, что от моих рук не пострадал никто, что я не лишил никого жизни на той земле. И благодарю Бога, что сам не пострадал. У меня даже нет морального права, просить у украинцев прощения. Я даже за себя не могу просить прощения, и не ожидаю, что они меня простят. Я никогда не хочу и не буду участвовать в таком безумии".

При участии Уилла Вернона

"Би-би-си" благодарит за помощь Gulagu.net

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